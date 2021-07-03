سعر ومواصفات سيارة bmw x6 2021

تحظى السوق المصرية بالعديد من العلامات التجارية المختلفة لشركات السيارات العالمية، سواء كانت أوروبية أو صينية أو يابانية أو كورية؛ إذ تحرص الشركات بشكل مستمر على طرح الطرازات والموديلات الجديدة، ومن بينها والتي تحظى بمبيعات قوية «BMW».

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، القائمة السعرية الجديدة للسيارة «BMW X6»، والمواصفات الخاصة بها، بحسبما أعلنه وكيل السيارة بمصر.

مواصفات «BMW X6»:

- تضم السيارة محركًا بسعة 4400 سي سي - تربو، ويولد قوة 530 حصانًا ميكانيكيًا، وأقصى عزم لدورانه 750 نيوتن متر، وعدد السلندارت 8.

- أما عن أبعاد السيارة فتأتي بطول كلي 4935 مم، العرض الكلي 2004 مم، والارتفاع الكلي 1696 مم، وقاعدة العجلات 2975 مم.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 250 كيلومترا/ ساعة، وتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 4.3 ثانية، بها ناقل سرعة أوتوماتيك، مزود بـ8 سرعات، وتستهلك لقطع مسافة 100 كيلو متر عدد 10.4 لترات من الوقود.

- حجم الشنطة 580 لترات.

- سعة خزان الوقود 83 لترًا.

- السيارة بضمان الضمان 100 ألف كم أو سنتان، أيهما أقرب.

مواصفات الأمان والسلامة في أودي BMW X6:

- تتوافر السيارة بعدة مواصفات للأمان، منها وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

- أما عن أنظمة الصوت فالسيارة مزودة بنظام تحكم في محرك القيادة، ومدخلي AUX وUSB، وبلوتوث.

أما عن التجهيزات الداخلية للسيارة فتأتي مزودة بـ ريموت كنترول، ومرايات كهرباء، مرايات ضم، وكراسي كهربائية، فتحة سقف بانوراما.

أسعار أودي Q2:

- يجرى تصنيع السيارة في ألمانيا وتجميعها في مصر، وتأتي في السوق المصرية بفئة واحدة وسعرها يصل إلى 2,500,000 جنيه.