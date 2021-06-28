منها BMW ومرسيدس.. تفاصيل مزاد جمارك المطارات يوم 14 يوليو 2021

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن عقد مزاد علني لبيع سيارات جمارك سفاجا والغردقة والسويس وأسوان والعريش وبضائع جمارك مطار القاهرة وغمرة والملاحق الخارجية، إذ تقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا يوم 14 يوليو 2021.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه.

10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتُطلب البطاقة الضريبية، ويدفع الخاضعون لها 30% من السعر الإجمالي فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات ومبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع.

أولًا: سيارات جمارك سفاجا والغردقة والسويس وأسوان والعريش

أنواع السيارات: ملاكي ورأس جرار وبيك أب وميني باص وفنطاس.

ماركات السيارات: «ليكزس - مرسيدس - كيا - جي ام سي - شيفورليه - إيفيكو - مان - شروكي - فولفو - ميتسوبيشي - فولكس - اسكانيا - دايو - هونداي - نيسان - بي إم دبليو - تويوتا - أوبل - دودج - هوندا - همر - ايسوزو - فورد - لاندروفر - بيجو - أودي - دايو - سكودا - جولف - نصر».

ثانيًا: بضائع جمارك مطار القاهرة وغمرة والملاحق الخارجية

مستلزمات اتصالات – مفروشات – ملابس – تليفونات محمول وأجزائها ولوازمها - كابلات - شاشات - بطاريات - اكسسوار حريمي ورجالي - مستحضرات وأدوات تجميل - أجهزة منزلية - أحذية - باور بانك - كمبيوتر ولاب توب وتابلت ولوازمهم - لعب أطفال - أجهزة ومستلزمات طبية - سجائر - دخان وتبغ - كاميرات - شيشة إلكترونية ولوازمها - أدوات مائدة - أدوات كتابية - قطع غيار سيارات - براميل - سيراميك - خشب صاج.

وأشارت الهيئة إلى أنّه حال عدم رسو أي مجموعة من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، وخصم التأمين من سعر السيارة حال رسو اللوط على المشترك.

وحال عدم السداد أو سحب المتزايد عطاءه، يصبح التأمين المؤقت حق للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ويتمّ سداد باقي مبلغ الـ70% خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسوم المزاد عليه، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.

وأهابت الهيئة بجميع المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.