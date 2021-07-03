معاون وزيرة التضامن: 6 مليارات جنيه موازنة تدخلات الوزارة في «حياة كريمة»

قالت إيمان حلمى، معاون وزيرة التضامن للشئون الاقتصادية والشمول المالى، إن إجمالى موازنة تدخلات الوزارة فى مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى القرى يصل إلى 6 مليارات جنيه. وأضافت «حلمى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن المبادرة تستهدف، فى مرحلتها الثانية، 52 مركزاً تضم 1413 قرية داخل 20 محافظة.. وإلى نص الحوار:

ما الأهداف الرئيسية لـ«حياة كريمة» وما عدد المراكز التى تستهدفها المرحلة الثانية؟

- يهدف المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل أساسى إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز الاستثمار فى البشر وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويتم ذلك من خلال تدخلات تنمية متكاملة، فـ«حياة كريمة» تمس جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية فى الريف المصرى، ما يؤدى إلى محاربة الفقر متعدد الأبعاد، والمرحلة الحالية تستهدف 52 مركزاً فى 20 محافظة، وما يقرب من 1413 قرية، وتم تحديد المراكز المستهدفة بناء على مؤشرات جودة الحياة.

وكيف يتم استهداف الأطفال والأسرة ضمن المبادرة؟

- من المخطط تقديم عدة خدمات للأسرة والطفولة مثل التوسع فى الحضانات لرعاية الأطفال، ونستهدف فى هذه المرحلة تطوير وإنشاء 3000 حضانة على مستوى القرى، بالإضافة إلى برنامج الألف يوم الأولى للمرأة فى فترة الحمل والرضاعة وحتى إتمام الطفل عامين، من أجل تبنى السلوكيات والممارسات الغذائية الصحية للقضاء على آثار سوء التغذية، وتشمل خدمات الأسرة والطفولة تقديم استشارات أسرية من خلال برنامج «مودة»، وتطوير فصول محو أمية ومدارس مجتمعية مع الجمعيات الأهلية للمتسربين من التعليم، وإنشاء عيادات «2 كفاية» بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى تقديم خدمات للأشخاص ذوى الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

هل يتم توفير فرص عمل للشباب فى قرى «حياة كريمة»؟

- هناك محور خاص بالتمكين الاقتصادى فى تدخلات وزارة التضامن نظراً لأهمية التكامل بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ونستهدف السيدات والشباب من خلال نقل أصول إنتاجية وسلاسل القيمة وإعداد الأسر المنتجة وتطوير مراكز التكوين المهنى التابعة للوزارة وإقامة مشروعات فردية أو جماعية وفقاً للنشاط الاقتصادى للقرية وتحديد الاحتياجات.

كيف سيتم توظيف محور التوعية المجتمعية فى قرى «حياة كريمة»؟

- يستهدف محور التوعية المجتمعية تعزيز التوعية الثقافية والمجتمعية لمحاربة السلوكيات والمعتقدات الخاطئة وتكوين قيم وسلوكيات واتجاهات مجتمعية إيجابية تؤدى إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة عن طريق منهج متكامل من الرسائل بما يشمل التمكين الاقتصادى، صحة الأم والأسرة، مكافحة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، وتقوم الوزارة بإجراء بحوث ميدانية حول الأسر المصرية ورصد احتياجاتها وقياس ومتابعة الوعى للتوسع فى قواعد البيانات المتكاملة فى الوزارة.

ما إجمالى الميزانية المخصصة لتدخلات الوزارة فى المبادرة؟

- الموازنة الخاصة بالتدخلات الرئيسية لوزارة التضامن الاجتماعى تبلغ 6 مليارات جنيه وتشمل تدخلات وخدمات الأسرة والطفولة والتمكين الاقتصادى وتطوير وحدات التضامن الاجتماعى والتوعية المجتمعية.

تعزيز التنمية

تهدف تدخلات الوزارة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الأكثر فقراً وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة فى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وتوسيع قاعدة مشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وربط هذه المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.