الحجر الصحي يتابع الإجراءات الاحترازية بمطار شرم الشيخ

قام الدكتور كامل بشارة، مدير إدارة الحجر الصحي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، يرافقه فريق عمل تابع للإدارة، بجولة تفقدية داخل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم السبت، لمتابعة أعمال الحجر الصحي، والإجراءات الاحترازية التي تتبع داخل المطار، تنفيذاً لتعليمات الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، والدكتور أحمد حسانين، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي.

وقام مدير إدارة الحجر الصحي واللجنة المرافقة له بمناظرة السائحين القادمين من الخارج، وفحص شهادة تحليل PCR، واستيفاء كارت المتابعة، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، كما تابعت اللجنة أعمال فريق الحجر الصحي داخل المطار، من خلال الإجراءات الاحترازية التي تتبع خلال استقبال السائحين.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه يجري تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم مع الجميع دون استثناء، وتنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارتي الصحة والسياحة، منعاً لتفشي فيروس كورونا.

وأكد أن إدارة الحجر الصحي بالمديرية مستمرة في المرور على كافة المنافذ بالمحافظة، للتأكد من سير العمل بطريقة صحيحة، ومتابعة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

عدم رصد أي حالات كورونا بين السائحين

وأوضح وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، في تصريح له مساء اليوم السبت، أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين السائحين، الذين استقبلتهم كافة المدن السياحية في جنوب سيناء، سواء عن طريق المطارات أو المنافذ، من مختلف الجنسيات، خلال زيارتهم لمدن المحافظة أو عند مغادرتهم.