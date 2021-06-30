«فودة» يفتتح استوديو البوابة الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء (صور)

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، استوديو البوابة الإلكترونية للمحافظة بالديوان العام، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، حيث أكد المحافظ أن استوديو البوابة الإلكترونية سيتاح من خلاله إجراء لقاءات مع المسئولين، وحوارات مع المواطنين.

تكريم فريق عمل البوابة الإلكترونية

كما كرم المحافظ فريق عمل البوابة الإلكترونية، وقرر صرف مكافأة لهم بمبلغ 3 آلاف جنيه، لجهودهم خلال التغطية الإعلامية الخاصة بافتتاح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء.

اجتماع المتابعة الدوري الأسبوعي

جاء ذلك اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات اجتماع المتابعة الدوري الأسبوعي، الذي عقده المحافظ، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومستشاري المحافظ، ومديري المديريات والإدارات بالديوان العام.

وأرسل المحافظ برقية تهنئة للقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة في الذكري الثامنة لثورة 30 يونيو بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اعتماد 46 عقد تصالح لمخالفات البناء بمدينة أبورديس

واستعرض محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع، اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/ 2022، والموقف الحالي للتصالح علي مخالفات البناء، حيث اعتمد اللواء خالد فودة 4 عقود تصالح على مخالفات البناء بمدينة أبورديس، ليصبح إجمالي عدد عقود التصالح بالمدينة 46 عقداً.

وقال المحافظ إنه يجري توقيع طلبات التصالح بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة، وذلك وفقاً للقانون رقم (17) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

مخطط لإقامة حديقة متكاملة للطفل

ووجه اللواء خالد فودة بإعداد مخطط لإقامة حديقة متكاملة للطفل بالمنطقة المجاورة لموقع مقصد العائلة الجديد بمدينة طور سيناء، بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة.

واستمع المحافظ لعرض مقدم من متدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن تطوير العمل بإدارة المتابعة الميدانية الخاصة بتوجيهات المحافظ، وإعدادها إليكترونياً.

وزير الإسكان يفتتح عدداً من المشروعات بجنوب سيناء الأحد

وأكد المحافظ أنه يجري الإعداد لزيارة مرتقبة من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمحافظة جنوب سيناء يوم الأحد المقبل، لافتتاح عدد من المشروعات بمدن رأس سدر، أبورديس، طور سيناء، شرم الشيخ، بحضور رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدير صندوق تطوير العشوائيات.