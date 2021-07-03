تجديد الثقة في اعتماد المعامل النوعية للرقابة على الإنتاج الداجني

صرح الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، بأنه على مدار يومين كاملين، بحضور فريق من مكتب الإيجاك، تم تجديد الثقة للمعامل في اعتماد المعامل النوعية المتخصصة للمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، طبقًا للمواصفة ISO 17025.

وترجع أهمية اعتماد المعامل واستمرار اعتمادها إلى رفع معدلات الأداء داخل هذه المعامل وزيادة طاقتها التشغيلية والتشخيصية وزيادة ثقة العملاء بها وبنتائجها وبناء قدرات وتنمية مهارات ورفع كفاءات الباحثين العاملين بالمعهد، بما يحقق تطبيق متطلبات المواصفات القياسية الدولية للاختبارات التي تتم داخل هذه المعامل.

وجه «شاهين»، نيابة عن كل العاملين بالمعهد، الشكر والتقدير والعرفان لوزير الزراعة ورئيس المركز، للدعم اللامحدود والمتابعة والإشراف الحثيث، لتنفيذ استمرارية منظومة التطوير والتحديث ورفع معدلات الأداء ورفع كفاءات المعامل والعاملين فيها والمردود منها، ووضع معامل وزارة الزراعة في مصاف المعامل الدولية المتقدمة.