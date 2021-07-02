حزن بجامعة الفيوم بعد وفاة عميد كلية الزراعة الأسبق

خيّمت حالة من الحزن الشديد على العاملين بجامعة الفيوم، وكلية الزراعة تحديدا، بعد وفاة الدكتور أحمد عبد المنعم الشيوي أستاذ النبات الزراعي وعميد كلية الزراعة الأسبق بجامعة الفيوم، الذي رحل تاركًا خلفه أثرًا علميًا كبيرًا، ونعى الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، وفاة الدكتور الشيوي في بيان رسمي، فيما دعا له الطلاب بالرحمة والمغفرة خصوصاً أنّه كان شديد الرأفة والرحمة بهم، لا يؤذي أحداً ولا يجبر الطلاب على شراء الكتب الخاصة به، ويمنح كتبه بلا مقابل للمحتاجين.

رئيس جامعة الفيوم ينعي وفاة عميد كلية الزراعة الأسبق

ونعت جامعة الفيوم، الدكتور الشيوي في بيان اليوم؟، جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى ينعي الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم، وفاة الدكتور أحمد الشيوي، عميد كلية الزراعة الأسبق، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

التدرج العلمي لعميد كلية الزراعة الأسبق

تجدر الإشارة إلى أنّ الدكتور أحمد الشيوي، تخرّج من المعهد العالي الفني بشبرا، بكالوريوس، شعبة عامة، عام 1973، ثم حصل على ماجستير العلوم الزراعية في تخصص «فسيولوجيا النبات» من جامعة حلوان وذلك عام 1982، كما حصل على الدكتوراه في العلوم الزراعية، فسيولوجيا النبات، من جامعة القاهرة عام 1990.

التدرج الوظيفي لعميد كلية الزراعة الأسبق

وعمل الشيوي، مُدرسًا مساعدًا بجامعة القاهرة فرع الفيوم، من 1983 إلى 1990، ثم مدرسًا بالجامعة من 1990 إلى 1995، ثم أستاذًا مساعدًا من 1995 حتى 2001، ثم أستاذًا بالجامعة من 2001 حتى قبل وفاته، كما وُين الراحل الشيوي، عميدًا لكلية الزراعة جامعة الفيوم، في 2009، وحتى 2011.