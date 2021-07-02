الزراعة عن مواصفات خروف الأضحية: «نشيط ولو غمزته يقوم»

كشف الدكتور طارق محمد، مدير عام المجازر بوزارة الزراعة، عن مواصفات الأضحية الجيدة قبل عيد الأضحى 2021، قائلا: إن الحيوان يجب ألا يكون به خمول «واقف على رجله» ويتحرك ونشيط، والطبيب البيطري يعرف ما إذا كان الحيوان مرهق من الحر أو بسبب مرضي، «لو قومته يقوم واقف، لكن المريض مهما تغمزي فيه ميقفش».

وأضاف محمد، خلال اتصال هاتفي بفضائية extra news، أن عيني الأضحية لابد أن تكون بيضاء خالية من أي إفرازات، كما أن الأنف لابد أن يكون سليم خالي من الإفرازات غير الطبيعية، مع التدقيق في فمه للتأكد من خلوه من الحمى القلاعية، إضافة للأسنان حيث يحتوي الحيوان 4 أزواج من القواطع بـ«8 سنات»، لافتا إلى أن أسنان الحيوان في أول 6 أشهر من عمره تكون لبنية وصغيرة وبيضاء، لكن بعد الـ6 أشهر تكون لونها يميل للصفار وعريضة و«ملفطحة».

وعن أشهر أساليب الغش التي يمكن أن يلجأ لها بعض التجار للأضاحي قبل عيد الأضحى، قال: إنها تتمثل في إطعام الحيوانات ملح، لتظهر وأنها مليئة باللحم، ولكن في الحقيقة يتبين أنها ماء أو ملح: «الملح بينفخ بطن الخروف ويخليه يشرب مياه كتيرة»، لذلك أنشأت الوزارة مصالح لاختيار المواطنين الأضحية.

وأوضح أنه يفضل عدم شراء الأضاحي من الباعة الجائلين، ويكون مكان الشراء معروف للبيع، أومنافذ الإنتاج الحيواني أو وزارة الزراعة التي لها منافذ على مستوى الجمهورية، فهناك مزرعة في القناطر وأخرى في النوبارية ومزرعتين في كفرالشيخ ومزرعة في الغربية، وكل هذه المنافذ توفر لحوم الأضحية.

وأشار مدير عام المجازر بوزارة الزراعة إلى أنه يجب التدقيق عند شراء الأضحية بسلامة الجلد، وخلوه من الكسور والدمامل والجروح، كما يجب أن يكون الصوف لامع وغير ملبد و«يرعش».