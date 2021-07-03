محافظ أسيوط يتفقد إصلاح كسر خط المياه بالطريق الدائري

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مساء اليوم السبت، أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب، قطر 6 بوصة، على الطريق الدائري، امام منطقة المعلمين، بحي غرب أسيوط، حيث تابع الانتهاء من اعمال الإصلاح، وإزالة الأثار المترتبة عن الكسر، وتسوية الطريق، وتسيير حركة المرور بطريقة سلسة ومنظمة.

رافق المحافظ، خلال جولته التفقدية، كل من المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ومحمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، والمهندس عماد عزيز، رئيس قطاع التنفيذ بشركة مياه الشرب، وعدد من مسئولي إدارة المرور بأسيوط.

وأثناء الجولة، تفقد المحافظ موقع كسر خط المياه، وتابع أعمال شفط المياه والإصلاح، التي قام بها فريق متخصص في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالاستعانة بمعدات الشركة، وعدد 3 سيارات كسح لشفط المياه، ولوادر حفر، كما تابع أعمال إصلاح الكسر وتشغيل المياه، موجهاً الشكر لقيادات شركة المياه وحي غرب أسيوط وفريق الصيانة بشركة مياه الشرب، من العاملين بالموقع، وذلك لتفانيهم في العمل، واستجابتهم الشريعة لإصلاح كسر المياه المفاجئ.

وتلقى محافظ أسيوط إخطاراً من غرفة إدارة الأزمات وعمليات المحافظة، يفيد بحدوث كسر مفاجئ في خط مياه الشرب قطر 6 بوصة، على الطريق الدائري بنطاق حي غرب أسيوط، مما أدى إلى تجمع كميات من المياه في المنطقة.

وعلى الفور، تم تشغيل الخطوط البديلة للمياه، والدفع بسيارات مياه نقية للمنطقة السكنية المجاورة، وتسيير حركة المرور بالطريق دون أي تعطيل، كما وجه المحافظ مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإصلاح، والتنسيق مع شركتي الغاز والكهرباء وإدارة المرور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال الإصلاح.

كما تم تكليف إدارة المرور بتنظيم الحركة المرورية ومنع الزحام بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال الساعات القادمة.