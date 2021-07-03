«الزراعة» تصدر توصيات فنية لمزارعي محصول الجوافة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر يوليو الجاري.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولًا: أهم المعاملات

- متابعة إزالة الحشائش

ثانيًا: التسميد

- التسميد بسلفات النشادر بمعدل 300 جم شهريًا، تقسم على دفعات أسبوعية بالتبادل مع 150 جم سلفات بوتاسيوم شهريًا على دفعات أسبوعية

وفي الأراضي الثقيلة تضاف الدفعة الثالثة بمعدل 1 كجم سلفات نشادر.

أما الأشجار حديثة النمو غير المثمرة فيفضل إضافة الآزوت على دفعات شهرية حسب عمر الشجرة، ويضاف 4/3 كجم سلفات بوتاسيوم لكل شجرة نثرًا في منطقة الشعيرات الجذرية مع خلطه بجزء من تراب التربة.

ثالثًا: الري

- السنة الأولى 18 لترا/ الشجرة.

- السنة الثانية 25 لترا/ الشجرة.

- السنة الثالثة 35 لترا/ الشجرة.

- السنة الرابعة 60 لترا/ الشجرة.

- السنة الخامسة 70 لترا/ الشجرة.

- السنة السادسة 80 لترا/ الشجرة.

- السنة السابعة 90 لترا/ الشجرة.

برنامج الري

الري يوميًا في الأراضي التي تروي بالتنقيط والمعدل حسب عمر الأشجار

وكل 15-21 يومًا في الأراضي الثقيلة حسب حالة الجو ونوع التربة

رابعا: المكافحة

مكافحة الحشائش ويبدأ العلاج الصيفي للحشرات القشرية بالزيت المعدني، ويتم الرش الوقائي ضد ذبابة الفاكهة بالمبيد الموصي به.