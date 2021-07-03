انطلاق مهرجان الصيف للأنشطة بنادي المعلمين بمدينة طور سيناء

انطلقت اليوم السبت، فعاليات مهرجان الصيف للأنشطة التعليمية الذي نظمته اللجنة النقابية للمعلمين بطور سيناء، في نادي المعلمين، تحت رعاية عصام رجب، نقيب المعلمين بجنوب سيناء، وياسر عرفات، أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين.

فعاليات المهرجان

تضمنت فعاليات المهرجان عدداً من الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية، بالإضافة إلى دورات تعليمية «كورسات» تأسيس في المواد الدراسية المختلفة، وكان أبرزها كورسات في اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية، واللغة العربية للمرحلة الإعدادية، والرياضيات للمرحلة الابتدائية، وكورسات للتربية الفنية، وكورسات في الاقتصاد المنزلي، بالإضافة إلى دورات في البرمجيات وأساسيات استخدام التابلت، وكذلك دورات تدريبية على بعض الألعاب الرياضية، ومنها رياضة الكاراتيه.

إقبال من قبل الطلاب على المهرجان

وشهد المهرجان الصيفي إقبال من الطلاب بكافة المراحل العمرية، على مختلف الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية، وسط اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، من مطهرات وارتداء الكمامة والتباعد بين الحضور.

وقال عصام إبراهيم، أمين صندوق اللجنة النقابية بطور سيناء وأمين لجنة شئون المعلم بنقابة المعلمين لجنوب سيناء، إن اللجنة النقابية نظمت ذلك المهرجان لخدمة أبناء المعلمين في مختلف الأنشطة مجاناً، وتطوع عدد كبير من المعلمين والموجهين للمشاركة في المهرجان.

الارتقاء بمستوى الطلاب العلمي والرياضي

وأشارت عبير الطباخ، عضو اللجنة النقابية، إلى أن المهرجان يُعد فرصة لالتقاء المعلمين وأبنائهم في أنشطة مختلفة، سواء كانت تعليمية أو ترفيهية، للارتقاء بمستواهم العلمي والرياضي، إضافة إلى التعارف وتبادل الخبرات.

ومن جانبه، أكد عادل عجيب، رئيس اللجنة النقابية بطور سيناء، أن المهرجان مستمر على مدار أيام الأسبوع، بحضور نخبة من المعلمين المتميزين، الذين تطوعوا لخدمة الطلاب مجاناً.