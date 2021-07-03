رئيس البعثة العربية بمجلس الأمن: روسيا والصين تخشيان مناقشة ملف الأنهار الدولية

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن روسيا والصين ودول أخرى، لديها تخوفات من مناقشة ملف الأنهار الدولية في مجلس الأمن، ويخشون من إثبات سابقة أو أن يتخذ المجلس إجراءات يتم الاستناد إليها مستقبلا في التعامل مع قضاياهم، إذا سارت بمجلس الأمن في مرحلة لاحقة.

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، اليوم السبت، أن روسيا لديها مشكلات في ملف الأنهار مع آسيا الوسطى، كما أن الصين لديها مشكلات أيضًا تتعلق ببحر الصين الجنوبي، «كل واحد هيفكر بانعكاسات هذا الملف عليه».

وتابع بأن «مجموعة الـ 77» في نيويورك تشير إلى أن قضايا التنمية بصفة عامة لا يجب أن يكون مجلس الأمن يتخذ فيها قرار الفصل، مثل قضايا المياه واللاجئين والهجرة وتغير المناخ، مؤكدا أن مصر والسودان لا يعترضان على تنمية إثيوبيا، ولكنهما يطالبان بعدم فرض إثيوبيا ملء وتشغيل السد عليهما، وعدم أخذها في الحسبان طلبات دول المصب والتوصل لاتفاقية ملزمة حول الملء.

ولفت إلى أن مشروع القرار المقرر تقديمه لمجلس الأمن يتضمن لإثيوبيا، قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية من السد، ولكن في نفس الوقت ضمان عدم إلحاق الضرر البالغ لدول المصب، كما تنص الاتفاقيات الدولية، متمنيا ألا يعترض عضو من أعضاء المجلس على هذه الصيغة.

وأكد أن البعض يتصور أن قرارات الجامعة العربية في قمة الدوحة تشكل صراعا بين الجامعة والاتحاد الإفريقي، ولكن على العكس فالجامعة شكرت مجهودات الاتحاد ودعمته.