ديانا هشام لـ «الوطن»: لم أسعى للتريند.. وصوري مع محمد صلاح شرف لي

أكدت الفنانة ديانا هشام، أنها لم تسعى أبدا للجري وراء التريند ولم تعلم حتى الآن أنها تصدرت التريند بصورتها مع اللاعب محمد صلاح.

وقالت «ديانا»، لـ «الوطن»: «صوري مع اللاعب محمد صلاح كانت صدفة في العلمين، وكانت بالنسبة لي أحلى صدفة، لأن صلاح نجم عالمي قمة في التواضع والذوق والاحترام، ولم أعلم حتى الآن أنني كنت تريند بهذه الصور لأنني لاأركز في السوشيال ميديا فالذي يتابع السوشيال ميديا الخاصة بي شقيقتي».

وأضافت ديانا هشام «شرف لي طبعا أن أكون تريند بصوري مع محمد صلاح، ولكني حقا لا أسعى للتريند فالموضوع كله جاء بالصدفة».

وتواصل الفنانة «أتعجب فعلا من السوشيال ميديا التي تطلق علي كل يوم والآخر شائعة جديدة، مرة عندما وزني كان زايد أطلقوا علي شائعة بسبب الخلفة، ومرة أخرى نشرت صورة مع ابن أخويا قالوا إنه ابني، وعندما نشرت صورة في حفل زفاف شقيقي قيل إنه فرحي، ومنذ أيام تم إطلاق شائعة أني مخطوبة».

وتابعت «أنا عمري لا اتخطبت ولا حتى تم قراءة فاتحتي»، وعلقت مازحة «هذه الشائعات هتوقف حالي»، وأكدت أنه لو حصل بالفعل ارتباط رسمي ستعلن للجميع، وتريد أن تتصدر السوشيال ميديا والتريند بالأعمال الفنية وليس بالشائعات.

واختتمت «ديانا»، حديثها موضحة أنها حاليا تقضي فترة إجازتها في المصيف لتستعد الفترة المقبلة لتصوير الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة»، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الجزئين الأول والثانى بأعلى نسب مشاهدة وقت عرضه.

مسلسل «أبو العروسة» الذي ينتمي لنوعية الـ60 حلقة بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي، تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.