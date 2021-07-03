اتحاد الألعاب الإلكترونية ينظم دورة «بلاي ستيشن» بمشاركة 28 صحفيا

بمشاركة 28 صحفيا، الذي نظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع اتحاد الألعاب الإلكترونية، مهرجان كرة القدم الإلكترونية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وقال محمد يحيى يوسف عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة النشاط: «سعادتي كبيرة بالفرحة الجميلة التي وجدتها بين الزملاء الذين كانوا حريصين على المشاركة والتواجد بين زملائهم في أجواء أخرى بعيدا عن أجواء العمل».

جوائز مالية

وبحسب بيان عن اللجنة فقد انطلق المهرجان عصر اليوم السبت 3 يوليو، بنادي «النادي» بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة صحفيين من مختلف الإصدارات الصحفية.

وتبلغ مجموع الجوائز المالية 10 آلاف جنيه، بواقع 5 آلاف جائزة أولى، و3 آلاف للمركز الثاني، وألفي جنيه للثالث.

وأجريت قرعة البطولة بحضور شريف عبدالباقي رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية، ومحمد وردة عضو الاتحاد، ومحمد يحيى يوسف عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة النشاط، ومحمود كامل عضو مجلس النقابة.

وأكد «عبدالباقي» أن المهرجان يأتي في إطار دعم أواصر التعاون مع مؤسسات المجتمع للتعريف بأهمية الرياضات الرقمية التي أصبحت على جداول واهتمامات الموسسات الدولية؛ وكان آخرها جامعة الدول العربية التي نظمت البطولة الأولى من خلال مكتب وزراء الشباب والرياضة العرب، وشاركت فيها 16 دولة عربية.

توزيع الجوائز

كما ثمن مشاركة نقابة الصحفيين، في المهرجان، قائلا: «نشكر النقابة مجلسا وأعضاء على مشاركتها واهتمامها؛ ونأمل أن تكون الخطوة الحالية بداية لمزيد من التعاون مع النقابة العريقة لدعم الرياضات الرقمية».

وأسدل الستار على المهرجان في العاشرة مساء اليوم السبت، بتوزيع الجوائز.

وشارك في المهرجان الصحفيون: مصطفى عدلي، حمد نصر، إسلام محمد، بهاء المهدي، معتز الإمام، أحمد إسماعيل، حسن الكيلاني، طارق عباس، محمود كامل، حسن القباني، شادي محمد، مؤمن عبدالمجيد، عمرو الكاشف، إبراهيم مدكور، أحمد عبدالعليم ومحمود خطاب.