محامي شيرين عبدالوهاب يكشف عن مفاجأة بخصوص مقاضاة نضال الأحمدية

توقع عدد كبير من جمهور شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد التسربيات التي نشرتها الصحفية نضال الأحمدية، أن يكون هناك تحرك قانوني ومقاضاة لهذه الصحفية، وخاصة أن حسام حبيب قال إنه «سيقاضي جميع من خرج وقام بالتسربيات وغيرها من الأشياء التي تخص شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب»، وخاصة أن «الأحمدية» توعدت بنشر تسريبات جديدة تخص حسام حبيب خلال الفترة المقبلة.

وقال حسام لطفي، محامي شيرين عبدالوهاب، لـ«الوطن»، إن شيرين لم تتصل به طوال الأزمة الماضية ولم تطلب منه تحركا قضائيا حتى الآن في أزمتها سواء ضد نضال الأحمدية أو والد حسام حبيب أو أي شخص آخر.

وكان حسام حبيب رد على نضال الأحمدية في فيديو قال به: «مساء الخير سمعت حاجة النهاردة كدا ضحكتني أوي مدعية بتقول مواجهة جديدة مع حسام حبيب عايز أقولها أنتى مواجهاتك مع اللى بتعرفي تخترقيهم وسمعت من ناس بتقولى إنه صعب يقاضوكي في لبنان لأن اختراقاتك واصلة كل الناس هناك».

وأضاف حبيب: «إنما مصر اللي حاولتي تتمسحي فيها وتجيبي سيرة مصر وسيرة سد النهضة وسيرة حاجات أشرف بكتير من إنها تيجي على لسانك، بلاش الشغل ده لأن مصر بلد كبيرة وفيها قانون وصدقيني الدنيا كلها دلوقتى عارفة يعني ايه مصر».

وتابع: «أنا أول مرة أسمع عن صحفي استقصائي بزق بيه بنات أنا بستخدم البشر اللى بيتابعونى بستغلهم هنا بقي اسمه تجارة بالبشر بتزقيهم يعملوا مكالمات مع ناس وتسميها أعمال استقصائية، وتقولى آه إنه أنا منفتش، آه منفتش لأن انا أرجل وأنضف من أن أنفي صوته أو مش صوته ميخصنيش».

وواصل حسام حبيب في الفيديو: «عشتي تجري ورا مين ورا حد بالاسم آه يقربلي لكن بالفعل لا ودا اللى انتى عارفاه كويس واستغلتيه كويس واللى أنت لعبتى عليه كويس، لا بدافع لا عنك ولا عنه ولا ينفع أجيب سيرة اسمك ولا اسمه لأن أقل بكتير آسف أنا بقول كده لكن دى الحقيقة وأنا قررت أواجه الحقيقة بمنتهى الشجاعة وأقول للإنسان الأعور أنت أعور في وشه زي المثل ما بيقول، أوعي تفتكري انى هخاف من استقصاءاتك لأن مليش في الاستقصاءات مبردش على تليفونات مليش فى السكة دى فمش هتعرفى تستقصي معايا يا أستاذة، ولسه فيه جولات بينى وبينك كتير وهعرفك يعنى ايه مصر ويعني ايه تخوضي فى أعراض وبيوت مصريين، هعرفك عملياتك الاستقصائية اللى بتديريها دى عندك هناك عندنا هنا نو، فاهمة لو مش فاهمة يعني ايه مصر هنفهمك يعني ايه مصر هعرفك إزاي بالقانون هوريكي يعني إيه مصر».