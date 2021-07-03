حظر الزواج في تونس بسبب كورونا.. خطوة مهمة لمواجهة الوباء

في واحدة من المرات النادرة، لجأت تونس إلى حظر الزواج بسبب كورونا، حيث أعلن بلاغ لبلدية مدينة صفاقس في تونس، توقف إبرام عقود القران وغلق قاعات الأفراح والمؤتمرات البلدية، تنفيذًا لتوصيات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها.

حقيقة حظر الزواج في تونس بسبب كورونا

وكتبت البلدية في موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تأكيدًا على ما تردد عن حظر الزواج في تونس بسبب كورونا: «تبعا لتوصيات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة، أمس الجمعة، بمقر ولاية صفاقس، والتي أقرت جملة من التوصيات».

وتابعت: «يُعلم رئيس بلدية صفاقس العموم عن توقف إبرام عقود القران وغلق قاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية بما يعني حظر الزواج، حسبما نقل موقع روسيا عن إذاعة موزاييك.

وأن هذا الحظر يقتصر على صفاقس فقط ولا يمتد إلى كل المدن التونية.

وكانت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بصفاقس، أقرت الحجر الصحي الموجه بمعتمديات صفاقس الكبرى، التي تضم صفاقس المدينة، وصفاقس الغربية، وصفاقس الجنوبية، وساقية الزيت، وساقية الدائر وطينة، ابتداء من يوم الأحد المقبل حتى يوم السبت 17 يوليو 2021.

وكانت السلطات التونسية فرضت إغلاقًا جزئيًا في العاصمة، اعتبارًا من الخميس الماضي، تمنع بموجبه كل التجمعات، في وقت تسجل فيه البلاد حصيلة وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.

وحظرت الحفلات العامة والخاصة والتظاهرات الرياضية والثقافية وصلاة الجماعة حتى 14 يوليو في ولايات العاصمة الأربع «تونس، منوبة، أريانة، بن عروس، وولايتي سوسة والمنستير الساحليتين»، بالإضافة إلى أربع ولايات داخل البلاد متضررة بشدة من تفشي الوباء، هي «باجة، سليانة شمال غربي البلاد، زغوان شمال، والقيروان وسط تونس».