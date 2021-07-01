حقيقة إلغاء عيد الأضحى في تونس بسبب كورونا

يتساءل كثيرون حول حقيقة إلغاء عيد الأضحى في تونس بسبب ظروف وباء كورونا، وسط أنباء عن مقترحات تم تقديمها بالفعل للسلطات التونسية في هذا الشأن.

حقيقة إلغاء عيد الأضحى في تونس

وفي محاولة لمعرفة حقيقة إلغاء عيد الأضحى في تونس، اقترحت معتمد حي الرياض بسوسة في تونس، بدور جغام ضميد، على وزارة الشؤون الدينية، إصدار فتوى تقضي بإلغاء عيد الأضحى هذا العام، حسبما نقل موقع روسيا اليوم عن إذاعة موزاييك أف أم التونسية.

ودعت «ضميد»، خلال اجتماع اللجنة الجهوية المنعقد، اليوم الخميس، بمقر ولاية سوسة، إثر تطور الوضع الوبائي واكتشاف الطفرة الهندية بـ 5 معتمديات بالجهة، إلى تخصيص الأموال المخصصة لشراء الأضحية من قبل كل عائلة لتوفير العنصر البشري للمستشفيات وشراء أجهزة التنفس.

ومددت الحكومة التونسية، قبل يومين، ساعات حظر التجول ليلًا في سعيها لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا، بعدما سجلت البلاد رقمًا قياسيًا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس.

وتونس ليست الدولة العربية الوحيدة التي شهدت مثل هذه الاقتراحات، ففي العام الماضي، شهد المغرب اقتراحًا شبيهًا، حيث رفع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المغربي، مقترحًا إلى رئيس الحكومة المغربية بإلغاء عيد الأضحى، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد على البلاد.

واعتبر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أن إلغاء الاحتفال بعيد الأضحى «ذبح الأضاحي» هو مقترح وجيه، وسبق للمغرب أن طبقه في سنوات الجفاف والحرب في بداية الثمانينيات.

وقال التنظيم السياسي اليساري إن غالبية المواطنين المغاربة لن تكون هذه السنة قادرة على اقتناء الأضاحى، وحتى بالنسبة للقادرين على ذلك، من الأفضل المساهمة بمبلغها لصندوق دعم كوفيد-19.

لكن ما يوضح حقيقة إلغاء عيد الفطر في تونس، هو أن أيا من هذه الاقتراحات لم يتم الموافقة عليها أو اعتمادها رسميا، سواء هذا العام أو العام الماضي، ليظل الكلام عن إلغاء عيد الأضحى أو بمعنى أدق إلغاء الأضاحي في تونس أو المغرب، حتى الآن، مجرد مقترحات وأمنيات لأصحابها.