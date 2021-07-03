وزير الخارجية: نأمل تعزيز مجلس الأمن فرص التوصل لاتفاق قانوني حول السد الإثيوبي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه يتطلع أن يُظهر مجلس الأمن موقف محدد في ملف السد الأثيوبي، ويعزز من فرص التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يُلبي طموحات الأطراف الثلاثة «مصر وإثيوبيا والسودان»، وهذا الأمر يتم التداول حوله ويتم الحديث مع الأعضاء في مشاورات مكثفة من أجل تحديد إطار هذا المخرج وما يهدف إليه، وهذا بالطبع أهداف مصر والسودان، ويعملان من أجل ذلك.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية جاسمين طه، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الأمور في مجلس الأمن عادة ما يكون لها اُطر معقدة، فهناك تفاعلات كبيرة بين دول الأعضاء، كما أن الموضوعات الخاصة بالمياه والأنهار الدولية كانت عادة لا يتم تناولها في مجلس الأمن، ولا يتم التباحث حولها داخل مجلس الأمن.

وعن مشاورات مصر مع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، أوضح وزير الخارجية، أن هذه التشاورات كانت من أجل انعقاد الجلسة، «بعتنا جواب الأول وعملنا إحاطة لأعضاء الملجس بكل التطورات على مدى السنوات الماضية وكل ما ابدته مصر من مرونة ورغبة في التوصل لاتفاق، لكن قابلته أثيوبيا بتعنت».

وتابع: « أرسلنا مستند ضخم فيه كل الأمور الفنية والأمور المتصلة بمراحل التفاوض حتى يُسجل كمستند رسمي للأمم المتحدة ويصبح في حيازة المجتمع الدولي ويوثق الجهود اللي بذلتها مصر للتوصل إلى اتفاق».