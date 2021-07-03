مزايا جديدة من «تويتر» تتيح تحديد من يرون تغريدتك

قال موقع Pocket-lint، إن تطبيق «تويتر» يسعى لإضافة مميزات جديدة لمستخدميه، فقد عرضت الشركة بعض المفاهيم للميزات الجديدة، التي من شأنها أن تسمح للمستخدم بمشاركة التغريدات مع جماهير محددة دون الحاجة إلى تبديل الحسابات أو تغيير إعدادات الخصوصية.

وأضاف الموقع، أن هذه الميزة تتشابه مع نشر منشور على «فيس بوك» وتحديد من يرون ذلك، وسيضيف «تويتر» مميزات جديدة، الميزة الأولى هي اختيار «أصدقاء موثوق بهم» بحيث تكون تغريدات معينة، مرئية لهؤلاء المستخدمين فقط، وهذه الميزة، التي لم تتوفر بعد، تذكرنا في الواقع بميزة «الأصدقاء المقربين» في Instagram للقصص.

وقال مصمم Twitter Andrew Courter، إنه «ربما يمكنك أيضًا رؤية تغريدات الأصدقاء الموثوق بهم أولاً في الجدول الزمني الخاص بك، الذي من شأنه أن يوفر طريقة أخرى لعرض تغريدات الآخرين خارج التسلسل الزمني أو الخوارزميات التي يقدمها Twitter للمستخدمين الآن».

أما الميزة الثانية، التي يفكر فيها «تويتر» فتسمح لك بإظهار «أوجه» مختلفة بنفسك لأشخاص مختلفين - كل ذلك من نفس الحساب، على سبيل المثال، حيث يمكن أن يكون لديك Twitter محترف، حيث تغرد عن الأشياء المناسبة ذات الصلة بالعمل، أو يمكن أن يكون لديك واحد للأصدقاء والعائلة.

ووفقًا لما شاركته Courter، يمكنك جعل أي واحد من هؤلاء عامًا أو خاصًا، ويختار متابعيك ما يريدون رؤيته.

وأضاف «تويتر» أيضًا طريقة تمكن المستخدمين من خلالها تصفية الردود عن طريق اختيار كلمات أو عبارات «يفضلون عدم رؤيتها»، فإذا قام أحد المستخدمين بالرد أو الإشارة إليك بإحدى هذه الكلمات أو العبارات، فسيقوم Twitter بإعلامهم بأن ذلك يتعارض مع رغباتك، ولن يمنعهم ذلك من إرسال التغريدة، ولكنها ستخفيها لك.

وقال Courter إن «تويتر» لم يقم ببناء هذه الأشياء بعد، لكنه يسعى للحصول على ردود فعل.