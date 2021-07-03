مصر تفتح رخص البناء غدا.. 7 حالات محظورة

تتلقى الأحياء والمدن بمختلف المحافظات، غدا الأحد، طلبات الحصول على رخص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة، حيث تشارك عدة جهات في الإشراف على رخص البناء ومنها التنمية المحلية والاسكان ونقابة المهندسين والجامعات والهيئة الهندسية لضبط منظومة العمران والحد من مخالفات البناء وعدم السماح بأي تجاوزات أو عشوائيات أو تشوهات في العمران مرة أخرى بالمدن والأحياء.

ومع تطبيق اشتراطات البناء الجديدة بالأحياء والمدن، هناك حالات محظور حصولها على رخص بناء لمنع فوضى البناء وهي كالتالي..

-البناء على الأراضي الزراعية.

-البناء على أملاك الدولة.

-البناء على أرض حماية الآثار.

-البناء على أرض طرح نهر النيل.

-تجاوز حدود الارتفاق المقررة.

-تجاوز خط التنظيم.

-عدم سلامة الحالة الإنشائية للبناء.

رسوم تراخيص البناء

ومع إعلان الحكومة فتح باب رخص البناء غدا الأحد، وفق قرار رئيس الوزراء بعد انتهاء مدة التطبيق التجريبى لاستخراج رخص البناء فى 27 حيًا ومدينة على مستوى الجمهورية للحد من مخالفات البناء، تتضمن خطوات الحصول على ترخيص بناء في 2021 سداد رسوم إصدار رخص البناء وفق الاشتراطات الجديدة وهي تشمل دفع ألف جنيه لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة، وتحديد قيمة أعمال التصميمات، التي تقوم بها نقابة المهندسين، حسب المساحة التي يتم البناء عليها، علاوةً على رسوم مراجعة التراخيص في الجامعات تحدد وفق المساحة، وتسدد رسوم التراخيص في المركز التكنولوجي، وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بلا تعديل.

رسم نقابة المهندسين

وفيما يتعلق برسوم نقابة المهندسين في إصدار رخص البناء في اشتراطات البناء الجديدة فهي على سبيل المثال مساحة الأرض 200 متر مربع، أي مساحة الدور الواحد 140 مترا مربعا، وإجمالي مسطحات 700 متر مربع، تكلفتها 22 ألفا و400 جنيه، أما مساحة الأرض 400 متر مربع، أي مساحة الدور 280 متراً مربعاً، بإجمالي مسطحات 1400 متر مربع، تكلفتها 39 ألفا و200 جنيه،أما مساحة الأرض 600 متر مربع، أي مساحة الدور 420 مترا مربعا، بإجمالي مسطحات 2100 متر مربع، تكون التكلفة 50 ألفا و400 جنيه، وإذا كانت مساحة الأرض 800 متر مربع، تبلغ تكلفتها 56 ألف جنيه، أما مساحة الأرض ألف متر مربع، تبلغ تكلفتها 63 ألف جنيه.

ترخيص الجامعة

أما تكلفة أعمال مراجعة تراخيص البناء في الجامعات فهي تتحدد حسب المساحة فإذا كانت مساحة الأرض 200 متر مربع، وإجمالي المسطحات 700 متر مربع، تتكلف 6 آلاف و125 جنيها، أما إذا بلغت مساحة الأرض 400 متر، تكون تكلفتها 10 آلاف و500 جنيه، وفي حالة مساحة الأرض 600 متر، تكون تكلفة مراجعة الترخيص بالجامعة 13 ألفا و125 جنيهاً، وفى حالة مساحة الأرض 800 متر، تبلغ تكلفتها 14 ألف جنيه، أما مساحة 1000 متر مربع، تكون تكلفتها 14 ألفا و875 جنيها.