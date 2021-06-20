التنمية المحلية تخاطب المحافظات بشأن مشكلات تراخيص البناء «التجريبية»

خاطبت وزارة التنمية المحلية، المحافظات، للاطلاع على آخر تفاصيل إجراءات تراخيص البناء، والإلمام بالمشكلات والمعوقات التي تواجه التطبيق التجريبي لاستخراج تراخيص البناء وفق الاشتراطات الجديدة في 27 حي ومدينة على مستوى الجمهورية، والتي بدأت مطلع مايو الماضي، للوقوف على أي عراقيل تواجه استخراج رخصة البناء.

تعميم رخص البناء أول يوليو

وقال مصدر في وزارة التنمية المحلية لـ«الوطن»، إنّ الوزارة قررت فتح باب الحصول على تراخيص البناء في الأحياء والمدن، وفق اشتراطات البناء الجديدة أول يوليو المقبل، بعد علاج الأخطاء والتحديات تواجه آلية وخطوات استخراج الرخصة للتيسير على المواطنين.

وأكد المصدر، أنّ التواصل مع المحافظات مستمر، لمعرفة الملاحظات ورصد أي سلبيات تواجهها المراكز التكنولوجية، خلال عملية استخراج تراخيص البناء للمواطنين لمنع تعطيل العمل، لافتا إلى أنّ أبرز الملاحظات تتركز في أمور فنية وترتيب خطوات الحصول على الرخصة بين المراكز التكنولوجية والجامعات ونقابة المهندسين، ومن المنتظر مناقشة أي معوقات والعمل على حلها، تمهيدا لفتح باب الحصول على تراخيص البناء بجميع الأحياء داخل محافظات الجمهورية.

تراخيص البناء تخضع للتقييم

وأشار إلى أنّ الفترة التجريبية للحصول على رخصة بناء، ستخضع للتقييم والمتابعة على مدار شهري مايو ويونيو، لتقويم أي سلبيات وتصحيح المسار في الإجراءات وليس الاشتراطات، ما يعني أنّ خفض معدلات الإقبال للحصول على رخصة بناء أمر عادى في بداية الأمر، وبمرور الوقت تنتظم الأمور، موضحا أنّ هذا الإجراء هدفه الحد من التجاوزات ومنع فوضى البناء أو ظهور عشوائيات جديدة، والارتقاء بالعمران المصري واستعادة المظهر الجمالي والحضاري لكل حي ومدينة، مع طلاء الواجهات بما يتناسب مع كل منطقة، وفق ما تقرره كل محافظة للحفاظ على النسق العام.

اشتراطات البناء

وتضمنت اشتراطات البناء الجديدة، عدم السماح بارتفاعات شاهقة، حيث يتم تحديد الارتفاع وفق مساحة الشارع بحد أدنى أرضي ودورين للشوارع التي يقل عرضها عن 8 مترات، وحد أقصى ارتفاع أرضي و4 أدوار حال زاد عرض الشارع عن 12 مترا، مع استثناء شوارع الكورنيش والميادين والشوارع الرئيسية التي تحددها كل محافظة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط، لإمكانية زيادة ارتفاع العقارات عن الحد الأقصى المقرر في الاشتراطات، بما لا يخل بالشكل العمراني والحضاري لتلك المناطق.