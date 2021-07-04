سامح شكري: فشل مفاوضات السد تحت رعاية إفريقية لا ينتقص من دور الاتحاد

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الاتحاد الإفريقي كان ساعيًا للعب دور في رعاية المفاوضات حول السد الإثيوبي، تحت الشعار المُعتمد من كل الدول الإفريقية، وهو الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، لكن رغم كل المفاوضات التي جرت في عهد رئيس جنوب إفريقيا عندما ترأس الاتحاد الإفريقي، وعندما ترأس رئيس الكونغو الديمقراطية المجلس، لم يتم الوصول إلى نتائج، وإنما تجمدت بسبب التعنت الإثيوبي.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية جاسمين طه زكي، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن فشل المفاوضات ليست انتقاصًا من الجهود التي بذلت على مستوى الرئاسة الإفريقية والرغبة في دفع الأطراف نحو اتفاق شامل، فرئيس الكونغو الديمقراطية الذي يرأس الاتحاد الإفريقي زار الدول الثلاث وتفاعل معهم في العديد من المناسبات.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن رئيس الكونغو جاءت زياراته كمحاولة لتغيير المعادلة التفاوضية وتشجيع الأطراف لإبداء الآراء، ولدينا ثقة كاملة في قيادة رئيس الكونغو للاتحاد الإفريقي والجهود التي يبذلها للتوصل إلى اتفاق، موضحًا أن مصر تعمل على محاولة الوصول إلى تأكيد أن الاتفاق يخدم مصالح الجميع، فمصر أقرت احتياج إثيوبيا للتنمية والقدرة على التعامل مع قضية الملء وتشغيله في الحدود التي تستطيع مصر استيعابها مثلما قال الرئيس السيسي.

وتابع: «يوجد ضرر هيقع علينا، لكن هناك فرق بين الضرر اللي ممكن نستوعبه والضرر اللي لا يمكن استيعابه ويبقى ضار للشعب المصري، إثيوبيا لم تظهر حتى الآن الإرداة السياسية والتفهم رغم أن الاتفاق يخدم مصالح الدول الثلاثة ويجب الإقدام على هذه الخطوة لتجنب التوتر والتصعيد».