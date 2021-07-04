نانسي عجرم تتصدر التريند في 6 دول عربية بكليب «بدي حدا حبو»

تصدرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، التريند في6 دول عربية، خلال 24 ساعة من طرح كليبها الجديد «بدي حدا حبو»، من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة.

وقد تصدرت نانسي عجرم التريند في «مصر، الأردن، لبنان، العراق، السعودية والكويت».

واقترب كليب «بدي حدا حبو»، من تحقيق مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من توقيت طرحه.

وتقول كلمات الاغنيه

بدي حدل حبو عن جد زهقت

بدي حدا بقلبوا احس حالي خلقت

بدي حدا بقربه ماحس بالوقتينسيني الوقت

وينك تعا خدني .. خدني من همومي من خوفي الغريب

خدني ع دنيا مافيها حدا

الا انا وانت وشمس ما بتغيب

انت ووينك انت سامعني حدا

مافي حدا عني يسأل لو غبت

انا بعترف اني عن حالي بعدت

قلبي تعب مني ومن قلبي تعبت

وينك تعا خدني .. خدني من همومي من خوفي الغريب

خدني ع دنيا مافيها حدا

الا انا وانت وشمس ما بتغيب

انت ووينك انت سامعني حدا

وأحيت نانسي منذ ايام في أحد الفنادق الكبرى بمصر حفلا غنائيا ناجحا وشاركها الحفل الفنان اللبناني راغب علامة. وظهرت نانسي خلال الحفل بفستان اسود وذلك حداد على وفاة أم زوجها.

نانسي عجرم، طرحت منذ فترة أغنية «جاية معاك» من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد،وأغنية «مشكلتك الوحيدي»، من كلمات علي المولى، وألحان أيمن قميحة، وأغنية «حُبك بيقوى»، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد.