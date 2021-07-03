نانسي عجرم تحقق نصف مليون مشاهدة وتتصدر التريند

تصدرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، التريند في مصر ولبنان، بعد طرح كليبها الجديد «بدي حدا حبو»، من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة.

وحقق الكليب نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من توقيت طرحه، ويتميز الكليب بالطابع الرومانسي الذي عادت إليه نانسي عجرم مرة أخرى، وظهرت طوال الكليب وهي على شاطئ البحر بمفردها ترتدي فستانا أحمر، وتعد هذه رابع أغنية تطلقها المطربة اللبنانية خلال الموسم الصيفي.

وتقول كلمات الأغنية

بدي حدل حبو عن جد زهقت

بدي حدا بقلبوا احس حالي خلقت

بدي حدا بقربه ماحس بالوقتينسيني الوقت

وينك تعا خدني .. خدني من همومي من خوفي الغريب

خدني ع دنيا مافيها حدا

الا انا وانت وشمس ما بتغيب

انت ووينك انت سامعني حدا

مافي حدا عني يسأل لو غبت

انا بعترف اني عن حالي بعدت

قلبي تعب مني ومن قلبي تعبت

وينك تعا خدني .. خدني من همومي من خوفي الغريب

خدني ع دنيا مافيها حدا

الا انا وانت وشمس ما بتغيب

انت ووينك انت سامعني حدا

وأحيت نانسي حفلا غنائيا منذ أيام في أحد الفنادق الكبرى بمصر وشاركها الحفل الفنان اللبناني راغب علامة.

وظهرت نانسي خلال الحفل بفستان أسود حدادا على وفاة أم زوجها، وقد حقق الحفل نجاحا كبيرا وإشادات من جمهور نانسي عجرم.