اتهامات باقتباس «أخيرا اتجرأت».. الأزمات تلاحق ألبوم نانسي عجرم

رغم طرح الفنانة نانسي عجرم، 3 أغنيات فقط من ألبومها الجديد «نانسي 10»، فإن أغنيتين من الألبوم واجهتا مشاكل وأزمات بسبب الاتهام بالاقتباس والسرقة اللحنية.

الأغنية الأولى التي تواجه اتهامات بالجملة من الجمهور، هي «حبك بيقوي»، التي طالتها اتهامات بسرقة لحن أغنية ناصيف زيتون الشهيرة «طلع النهار»، أما الأغنية الثانية فكانت «جاية معاك» التي طرحت منذ ساعات، وتواجه اتهامات الاقتباس من أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب الشهيرة «أخيرًا اتجرأت»، وتكرار جمل لحنية من أغنية نانسي عجرم القديمة «أخاصمك آه».

كانت نانسي قد طرحت منذ أيام الأغنية الجديدة «مشكلتك الوحيدة» من ألبومها الجديد «نانسي 10» المقرر طرحه بالكامل خلال أيام، وسيتضمن عددا هائلا من الأغنيات، تتعاون فيها مع كبار شعراء وملحني الوطن العربي،.

فيما تقول كلمات أغنية «حبك بيقوي» الجديدة:

حبّك بيقوي مع الأيام

حبّيت خلاص مش عايزة كلام

وحياة هو أنا حبّك أمانة

ماقدرش أخونها ولو بكلام

الحب بينّا بقالو زمان

وبيقوي فينا حبيبي كمان

في القلب ساكن في كل الأماكن

أنا وانت لينا حبيبي مكان

وحياة هوانا حبّك أمانة

ماقدرش أخونها ولو بكلام

أنا عايشة عمري عشان أرضيك

وفحضني ليلة كمان خليك

قرّب شويا خوفك عليَّ

خلاني أخاف يا حبيبي عليك

وحياة هوانا حبّك أمانة

ماقدرش أخونها ولو بكلام

وبعثت الفنانة نانسي عجرم، رسالة إلى الأطقم الطبية، تقديرا لجهودها في أزمة فيروس كورونا، الممتدة منذ أكثر من عام كامل، قائلة: «نحن تعبنا بس أنتم ما استسلمتوا».