في ذكرى وفاة صوت «الشيماء».. تاريخ سعاد محمد صاحبة الـ 3 آلاف اغنية

تعد الفنانة سعاد محمد واحدة من الأصوات المميزة التي حققت نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي، وكانت ولدت الفنانة سعاد محمد في 2 فبراير عام 1926، بالعاصمة اللبنانية بيروت، من أب مصري وأم لبنانية، عاشت فترة من حياتها في دمشق بسوريا والتي بدأت فيها الانطلاق بالعالم الفني.

وبدأت الغناء لأول مرة من خلال إذاعة دمشق، ثم انتقلت إلى مدينة حلب السورية، وبعد ذلك للقاهرة لتنطلق في مسيرتها الفنية، وشاركت بالتمثيل وكانت أول مشاركتها بالتمثيل في السينما المصرية بفيلم «ماجدة» في عام 1943 مع ماري كويني، عباس فارس، محسن سرحان.

تعاونت سعاد محمد خلال مشوارها الغنائي مع عدد كبار الشعراء والملحنين ليصل رصيد أغنياتها إلى 3 آلاف أغنية قدمتهم خلال مشوارها الفني وكان من أشهرها أغنية «وحشتني» والتي حققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور في الوطن العربي.

مشاركتها في الأفلام الدينية

ويأتي من أبرز المحطات في حياة سعاد محمد الفنية هو مشاركتها بالغناء في عدد من الأفلام الدينية والتي أصبحت من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية والعربية، وكانت بدأتها بفيلم «شهيدة الحب الإلهي» عام 1962 والذي يعد فيلمًا نادرًا سرد قصة حياة رابعة العدوية منذ طفولتها، وقدمت سعاد محمد أغنيات الفيلم الذي جاء من بطولة رشدي أباظة، عايدة هلال، حسين رياض، صلاح جاهين وتوفيق الدقن ومن تأليف وإخراج عباس كامل.

وفي عام 1972 جاءت آخر مشاركات سعاد محمد في الأفلام الدينية بفيلم «الشيماء» والذي أدت من خلاله عددا من الأغنيات خلال أحداث الفيلم والتي جاءت من ألحان بليغ حمدي، محمد الموجي وعبدالعظيم محمد، وجاء الفيلم من بطولة سميرة أحمد، أحمد مظهر، توفيق الدقن وأمينة رزق ومن إخراج حسام الدين مصطفي.

وفي مثل هذا اليوم 4 يوليو عام 2011 رحلت عن عالمنا الفنانة سعاد محمد، حيث أصيبت بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 85 عامًا، بعدما قدمت أغنيات وأعمالا فنية ظلت حاضرة في أذهان الجمهور.