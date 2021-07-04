حرائق في قبرص وتونس.. وزلزال يضرب جنوب سومطرة الإندونيسية

شهدت عدد من الدول من بينها تونس وفلسطين، خلال الساعات القليلة الماضية عدة كوارث منها الحريق الي اندلع في عدة قرى قبرصية وكذلمك الحريق الذي شهدته تونس بالمنطقتين العسكريتين المغلقتين بجبل سمامة وجبل مغيلة في «ولاية القصرين»، كما شهدت جزيرة «سومطرة» الإندونيسية، هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

اندلعت حرائق حرجية أججتها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة في عدة قرى قبرصية، ما أجبر العديد من السكان على إخلاء قراهم، فيما طالبت قبرص، الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بمساعدتها للسيطرة على الحرائق.

ولم يُعرف سبب الحريق الذي بدأ منتصف النهار، وكانت قبرص شهدت موجة حارة هذا الأسبوع تجاوزت خلالها درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

وقال مدير إدارة الغابات في قبرص، تشارالامبوس ألكسندرو، لوسائل إعلام قبرصية، إنه «أسوأ حريق غابات في تاريخ قبرص. وتُبذل جهود حثيثة للحيلولة دون عبور الحريق الجبال ووقفه قبل الوصول إلى ماتشيراس وهي غابة من أشجار الصنوبر وإحدى أعلى القمم في قبرص».

وأرسل الاتحاد الأوروبي مساعدة جوية لمعاونة قبرص على احتواء حريق غابات ضخم شمال مدينتي «ليماسول» و«لارنكا»، وألحق الحريق، الذي أشعلته الرياح العاتية، أضرارا بما يقل عن 6 بلدات في سفوح سلسلة «جبال ترودوس» وهي منطقة تغطيها غابات الصنوبر وشجيرات كثيفة الخضرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ولحقت أضرار بعشرات المباني ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، كما انقطعت الكهرباء على نطاق واسع في المنطقة.

اندلاع حريقين جديدين بجبل سمامة وجبل مغيلة في «القصرين» التونسية

وفي تونس، اندلع حريقان جديدان بالمنطقتين العسكريتين المغلقتين بجبل سمامة وجبل مغيلة، في «ولاية القصرين» الواقعة في وسط غربي البلاد، مع تواصل الحرائق السابقة بجبال الشعانبي والسلوم وسمامة، وأشار رئيس دائرة الغابات بالولاية «القصرين»، يامن حقي، في تصريح لإذاعة «موزاييك» التونسية، أمس السبت، إلى تواصل المجهودات للسيطرة على حريق بجبل تيوشة.

وشدد حقي، على صعوبة التدخل لإخماده، نظرا لصعوبة التضاريس الجبلية في المنطقة، موضحا أنه تم السيطرة بصفة كلية على حريقين نشبا مؤخرا بجبلي طم صميدة وبيرينو.

«المفوضية الأوروبية»: طائرات لمكافحة الحرائق غادرت اليونان

وقالت «المفوضية الأوروبية»، إن طائرات لمكافحة الحرائق غادرت اليونان، وإن إيطاليا تعتزم أيضا إرسال طائرات لمكافحة الحرائق.

وأشار مسؤولون، إلى تعهد اليونان، بالمساعدة بطائرتين في الوقت الذي من المتوقع فيه أيضا تقديم مساعدة من إسرائيل.

من جانبه، قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن هذا يوم صعب للغاية بالنسبة لقبرص، مضيفا إن كل آليات الدولة في تأهب والأولوية هي عدم خسارة الأرواح.

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جنوب جزيرة «سومطرة» الإندونيسية

وفي إندونيسيا، ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، أمس السبت، جنوب جزيرة «سومطرة» الإندونيسية، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية.

وقال «المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل»، إن مركز الهزة وقع على عمق 61 كيلومترا تحت سطح البحر، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وفي هايتي، إحدى بلدان «البحر الكاريبي» أحد أفرع المحيط الأطلسي جنوب شرقي خليج المكسيك، لقى 4 أشخاص مصرعهم في حادث تحطم طائرة صغيرة غربي البلاد. واشارت المعطيات الأولية، إلى ان الطائرة مملوكة لعضو سابق في برلمان هايتي.

وقالت شبكة «هايتي برس»، إن طائرة بمحركين حلقت من العاصمة «بورت أو برنس» إلى بلدة جاكميل، لكنها تحطمت في منطقة بلدية ليوجان، موضحة أن 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة ، حيث قتل 4 في الحادث، فيما نجا الطياران بصعوبة، وحالتهما قد تكون حرجة.

ونقلت وسائل إعلام عن السلطات المحلية لبلدية ليوجان، أن الحادث تسبب في مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة بمن فيهم الطياران، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وفي فلسطين، لقى شاب فلسطيني يدعى شادي مرشد غوادرة «37 عاماً» مصرعه إثر صعقة كهربائية اثناء عمله في منزله في قرية «بير الباشا» جنوب جنين، شمال الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».