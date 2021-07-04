الداخلية السعودية: نقل مخالفي أمن الحدود مصنف ضمن الجرائم الكبرى

قالت وزارة الداخلية السعودية، أمس السبت، إن نقل مخالفي أمن الحدود وإيواءهم أو التستر عليهم، يعد تجاوزا للأنظمة في البلاد وهو مصنف ضمن الجرائم الكبرى.

وشدد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه سيتم التعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمس أمن السعودية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية السعودية.

واعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس السبت، أن الحملات الميدانية المشتركة للفترة من 24 يونيو الماضي حتى 30 من الشهر ذاته لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة المناطق السعودية، أسفرت عن ضبط 19812 مخالفا، منهم 8570 مخالفا لنظام الإقامة، و10295 مخالفا لنظام أمن الحدود، و947 مخالفا لنظام العمل.

وأشارت الوزارة السعودية إلى أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ 5 أشخاص.

هيئة سعودية تصدر تعليماتها لشركات الطيران بشأن منع سفر المواطنين إلى عدد من الدول

وفي سياق آخر، أصدرت «الهيئة العامة للطيران المدني» السعودية، تعميماً إلى شركات الطيران العاملة بالمطارات السعودية بما يشمل الطيران الخاص، بشأن منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى عدد من الدول وتعليق القدوم منها انطلاقاً من حرص الحكومة السعودية على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

وألزمت الهيئة السعودية، شركات الطيران بعدم نقل المواطنين بشكل مباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام، فضلا عن استمرار منع السفر للدول المعلنة سابقًا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأشارت «الهيئة العامة للطيران المدني»، إلى تعليق القدوم لغير المواطنين من كل من إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام، وأفغانستان إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول الـ4، من غير المواطنين، فضلًا عن جميع الدول المعلنة سابقًا.

وأكدت الهيئة السعودية، على إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين مواطنين وغيرهم، ويستثنى من ذلك المواطنون الموجودون حاليًا في أي من تلك الدول والذين تكون عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم، كما أنه لا ينطبق ذلك على رحلات إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة في المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.