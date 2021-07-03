الخطوط السعودية: زيادة السعة المقعدية لرحلات الإمارات 3 أضعاف

أعلن مدير عمليات الخطوط السعودية في مطار دبي بندر الفوزان، تسيير 23 رحلة مجدولة وغير مجدولة من الإمارات، لزيادة السعة المقعدية بـ3 أضعاف، وذلك حسبما ذكرت صفحة المركز الاعلامي للخطوط السعودية على «تويتر».

الخطوط السعودية تزيد الرحلات من الإمارات للملكة

وكانت الخطوط السعودية أعلنت في وقت سابق أنه يجري العمل على زيادة السعة المقعدية للرحلات من دولة الإمارات إلى المملكة، اليوم السبت وغدا الأحد.

ودعت الخطوط السعودية، جميع العملاء، لمتابعة المستجدات عبر قنواتها الرسمية.

وقال المركز الإعلامي للخطوط السعودية عبر حسابه على تويتر: «تود الخطوط السعودية إحاطة عناية ضيوفها الكرام، بأنه جارٍ العمل على زيادة السعة المقعدية للرحلات من دولة الإمارات الشقيقة إلى المملكة اليوم وغدًا».

يأتي ذلك بعد ما أعلنت وزارة الداخلية السعودية، فجر السبت، أنه انطلاقا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين، وفي ظل تفشي كورونا، فقد تقرر منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من إثيوبيا، الإمارات العربية المتحدة، وفيتنام، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقررت السعودية تعليق القدوم من الدول المذكورة، إضافة إلى جمهورية أفغانستان، إلا لمن مكث 14 يوما خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين.

كما أعلنت السلطات السعودية، إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها، ويستثنى من ذلك المواطنون الموجودون حالا في أي من تلك الدول، الذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم غد الأحد، وهو ما يفسر الخطوة التي أقدمت عليها الخطوط الجوية السعودية بزيادة السعة المقعدية لرحلات الإمارات 3 أضعاف، خلال يومي السبت والأحد.