«كان بيضربني دايمًا واتخنقت منه».. اعترافات عجوز ثمانينية بقتل زوجها بـ«العكاز»

«إنسان لسانه طويل، كان بيشتمني وبيضربني على طول، وآخر مرة ضربني بالعكاز بقوة، عشان كده اتخنقت منه وخطفت العكاز وضربته على دماغه فوقع على الأرض ميت».. بهذه التلك الكلمات نطقت بها عجوز ثمنينية أمام جهات التحقيق عندما نسبت إليها تهمة قتل زوجها عمدًا، وقررت حبسها على ذمة التحقيقات وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الوفاة رسميًا، واستدعت النيابة 3 من شهود العيان على الحادث من جيرانهما في مدينة نصر.

نهاية سيئة

«مكنتش متخيلة بعد العمر الطويل ده أن الحال هينتهي بالشكل المهين ده، والنهاية السيئة ليا ولجوزي كمان، بعد ما قربنا على سن الثمانين بس قدر ربنا».. جلست العجوز الثمنينية أمام النيابة ودخلت في وصلة بكاء؛ لتشرح أمام النيابة تفاصيل الجريمة بقولها: «أيوه ضربته بس مكنتش عايزة اقتله كان هدفي أبعده عني عشان بيضربني كتير على أي شيئ».

بكاء داخل غرفة التحقيق

حاولت العجوز، التماسك خلال التحقيق، لكنها سرعان ما انهارت من البكاء بعد دقائق من مواجهة النيابة لها بأدلة الاتهام، وعرضت عليها العكاز الملطخ بالدماء، فقالت إنه خاص بزوجها وأنه ضربها على ظهرها ما أصابها بألم شديد وبعدها أسرعت نحوه تمكنت من استخلاص العكاز منه، وهشمت رأسه به فسقط على الأرض جثة هامدة، وحضر جيرانهما خلال المشاجرة وأبلغوا الشرطة.

مشاجرة سبقت الجريمة

أفادت تحريات المباحث، أن الجريمة حدثت خلال مشاجرة جمعت العجوز الثمنينية وزوجها «محمد.ع» داخل منزل الأسرة في مدينة نصر، وانتهت بمقتل الزوج عن طريق تلقيه ضربة قوية على رأسه وجهتها إليه زوجته بالعكاز الخاص بالمجني عليه فمات في الحال، واستندت تحريات المباحث إلى رواية شهود العيان وأقارب الزوجين الذين اجتمعوا على رواية واحدة وهي مشاجرة سبقت الجريمة.