هاني الناظر لـ«الوطن»: 6 أعراض للإصابة بـ ضربة الشمس و4 خطوات للوقاية

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن هناك 6 أعراض للإصابة بـ«ضربة الشمس» لا سيما في ظل ارتفاع درجة الحرارة هذه الآونة، موضحا أن هناك 4 خطوات للوقاية من ضربة الشمس سواء الإصابة بها أو التعرض لها.

ضربة الشمس

وأشار الدكتور هاني الناظر في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة وشدة أشعة الشمس هذه الأيام، وخاصة فترة الظهيرة وساعة قبلها وساعة بعدها قد يتعرض الإنسان لـ ضربة الشمس إذا ظل واقفا فترات طويلة متصلة تحت الأشعة مباشرة، خاصة أنه لم يكن يرتدي غطاء رأس مثل البرنيطة أو الكاب أو غيرها.

أعراض ضربة الشمس

وأوضح أستاذ الأمراض الجلدية أن أعراض ضربة الشمس والإصابة بها تشمل 6 نقاط كالتالي:

1- تبدأ الأعراض بالإحساس بصداع.

2- الإحساس بدوخة.

3- ارتفاع درجة الحرارة.

4- التوهان.

5- قد تحدث رغبة في القيء.

6- وقد تنتهي أعراض ضربة الشمس بغيبوبة إن لم يبدأ العلاج بسرعة.

الحماية من ضربة الشمس

وكشف الناظر عن 4 خطوات تتعلق بموضوع الحماية من ضربة الشمس أو الوقاية موضحا أنها تكون دائما بالآتي:

1- ضرورة ارتداء الملابس القطنية الخفيفة و البيضاء.

2- الابتعاد عن الوقوف لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة فترة الظهيرة.

3- في حالة الضرورة لابد من ارتداء برنيطة أو كاب أو يمكن استخدام شمسية يد صغيرة وهذه مهمة للغاية لأنها أحسن وسيلة للحماية من أشعة الشمس.

4- وطبعا لا ننسى الإكثار من شرب المياه.

ارتفاع درجة الحرارة

وبالإضافة إلى التحذير من خطر الإصابة بمرض ضربة الشمس فقد نصح الدكتور هاني الناظر، في وقت سابق، بضرورة توافر عددا من المستلزمات الواجب توافرها في الحقيبة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، لحماية الجلد من أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، على النحو التالي:

- كريم للحروق، مثل ميبو أو نولافير وذلك في حالة تعرض الجلد للحروق.

- كريم واقي من الشمس، لحماية الجلد من الشمس، ويعاد كل ساعتين.

- ثمرتان من الخيار، لتقليل العطش وتعويض فقدان المياه.

- قطعتان من المخلل، لتناولها في حالة التعرق الغزير لتعويض فقدان الأملاح.

- قرصان من الأسبرين أو البارسيتامول، في حالة الإحساس بالصداع وينصح بالجلوس في الظل.