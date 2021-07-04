أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 4 يوليو 2021

شهدت أسعار حديد التسليح، اليوم الأحد 4 يوليو 2021، استقرارا للشهر الثاني على التوالي، مع إعلان شركات حديد التسليح لأسعارها خلال شهر يوليو، حيث أرجعت الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية ثبات الأسعار، إلى استقرار أسعار المواد الخام عالميا.

من جهته، قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن شركات حديد التسليح ثبتت الأسعار للشهر الثاني على التوالي، حيث أبلغت شركات حديد التسليح التجار والوكلاء بعدم رفع أسعار حديد التسليح لشهر يوليو.

وأرجع أسباب ثبات الأسعار إلى عدم تقبل الأسواق لأي ارتفاعات جديدة للحصول على السيولة اللازمة، لافتا إلى أن الأسعار العالمية تراجعت في حدود 30 دولارًا للطن بداية شهر يونيو الماضي.

وكشف رئيس الشعبة لـ«الوطن»، عن أن أسواق مواد البناء يسودها الهدوء حاليًا، متوقعًا أنه مع عودة العاملين بالخارج وكذلك عودة تراخيص البناء وثبات سعر الفائدة، سيتجه المستهلكون ويمثلون 60% من حجم الطلب على مواد البناء من خلال سحب جزء كبير من مدخراتهم بالبنوك وضخها في إنشاء العقارات كأحد أهم الملاذات الآمنة لاستثمار الأموال.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد اليوم، حيث يأتي حديد عز في مقدمة الأسعار نظرًا لارتفاعه:

أسعار الحديد اليوم الأحد 4 يوليو 2021

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه، ويعد السعر الأعلى في أسعار الحديد بالمقارنة بباقي الشركات مدعومًا بالخامة.

- سجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه.

- بينما سجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيهًا.

- شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بسعر 14300جنيه.

- شركة عطية يباع بها طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان يباع بها الطن بسعر 14300جنيه.

- شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح وصل إلى 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه.

- شركة العشري يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح بسعر 14350 جنيهًا.

أسعار الإسمنت اليوم

وشهدت أسعار الأسمنت، اليوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021، استقرارا في الأسواق، عقب إعلان الشركات للأسعار الأسبوعية، «استمرت طيلة الأسابيع الماضية»، وسط تخمة في المعروض.

كانت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية أشارت إلى مواصلة ارتفاع أسعار الأسمنت في الأسواق خلال الأيام الماضية، بينما أرجع أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة ارتفاع الأسعار إلى تعظيم الأرباح.

ووصف الزيني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ارتفاع الأسعار بغير المبرر، لوجود وفرة في المعروض وتخمة في الإنتاج من الأسمنت، وأن شركات الأسمنت أبلغت التجار بالارتفاع عبر رسائل «sms»، قائلًا: «إن الأسواق لا تستوعب أي زيادات».

- أسمنت سيناء يباع بسعر 770 جنيها.

- أسمنت سيناء 425 يباع بسعر 760 جنيها للطن.

- المعلم يباع الطن بسعر 775 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر800 جنيه.

- أسمنت المصري يباع الطن بسعر 790 جنيهًا.

- أسمنت السويس يباع الطن بسعر 825 جنيهًا.

- أسمنت حلوان يباع الطن بسعر 840 جنيهًا.

- أسمنت المسلة يباع الطن بسعر 790 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بسعر650 جنيهًا.

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 650 جنيهًا.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 660 جنيهًا.

- أسمنت السويدي يباع بسعر 660 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2450 جنيهًا.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2430 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض 2420 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 805 جنيهات.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 820 جنيهًا.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 820 جنيهًا.

أسعار الجبسفيما استقرت أسعار الجبس، اليوم الأحد 4 يوليو 2021 بنحو:

- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيهًا.

- جبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيهًا.

- جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهًا.

- جبس الدولية يباع الطن بسعر710 جنيهات.

- جبس المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا للطن.

- جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن.