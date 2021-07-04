تداول 4900 طن بضائع و292 شاحنة و12 سفينة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 12 سفينة، حيث تم تداول 4900 طن بضائع، و292 شاحنة، وشملت حركة الواردات 3900 طن بضائع، و244 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 1000 طن بضائع، و48 شاحنة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة «الحرية»، بينما تغادر السفينة «Global»، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين «محبة» و«بوسيدون إكسبريس»، كما يستقبل ميناء نويبع السفينة «عمان»، وتغادر السفينتان «عمان» و«بريدج»، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة «الحاجة زينب».

وفي سياق آخر، انطلقت ندوة عن آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي والحوكمة والفاتورة الإلكترونية، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر؛ وبالتعاون مع هيئات المجتمع المدني وغرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر.

وتضمنت الندوة برنامج التثقيف المعلوماتي لأبناء البحر الاحمر بمشاركة 60 من مديري الادارت المالية ورؤساء الحسابات بالفنادق والشركات السياحية، وأصحاب المشروعات والشركات الخاصة، والمحال التجارية، والمحاسبين من جميع مدن المحافظة.

وسيبدأ تطبيق الفاتورة الإلكترونية قريبًا بشكل قانوني، ولن يُسمح بأي نوع من أنواع التأجيل؛ حيث تعد الفاتورة الإلكترونية هي النظام العالمي المتبع في جميع الدول المتقدمة نظراً لرقمنة كل شئ خلال الفترة السابقة.