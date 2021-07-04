مشرف طرق المنصورة الجديدة: مسارات خاصة لذوي الهمم والخدمات متنوعة

قال المهندس صابر حواس، مشرف الطرق في مدينة المنصورة الجديدة، إن المدينة متنفس لجميع روادها لأنها تطل على البحر الأبيض المتوسط بكورنيش طوله 15 كم ويشمل 4 مراحل، وتعمل المحافظة على إنهاء المرحلة الأولى منها بطول 4.2 كم، مؤكدًا أن كل الخدمات والمرافق جرى ربطها بالإنترنت.

وأضاف مشرف الطرق في مدينة المنصورة الجديدة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد، وجومانا ماهر، في حلقة خاصة من مدينة المنصورة الجديدة، أن المدينة تتميز بتنوع خدماتها المقدمة إلى روادها مثل الأنشطة الترفيهية والأنشطة الخدمية، وهو ما تم مراعاته في مسارات الحركة.

وتابع مشرف الطرق في مدينة المنصورة الجديدة: «يوجد تنوع في مسارات الحركة مثل مسار الدراجات وأماكن لانتظار السيارات، بالإضافة إلى أماكن للكافيهات والمطاعم وغيرها، مع وجود أماكن للعب الأطفال، وجرى تصميم الكورنيش حتى يكون أعلى من منسوب البحر بواقع 3 أمتار، وهو ما جعلنا نستطيع فتح محلات تجارية وتقديم خدمات تحت منسوب الممشى حتى لا يتم اعتراض واجهة البحر بالنسبة للرواد أو الزائرين».

وواصل «حواس»: «راعينا ذوي الهمم، حيث يخدم الممشى طريق أسفلت رئيسي بعرض 60 مترا، وراعينا فيها وجود رامبات ومسارات خاصة بذوي الاعاقة والمشاة».

وقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد، وجومانا ماهر، صباح اليوم الأحد، بثًا مباشرًا، في حلقة خاصة من داخل مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة تطورات وآخر عمليات تنفيذ المشروعات بالمدينة الجديدة.