أن يكون دخل الأسرة كافيا.. شروط كفالة طفل يتيم من «التضامن»

أكدت وزارة التضامن الإجتماعى، أن إجمالي عدد الأسر البديلة الكافلة 11 ألفا و633 أسرة كافلة لنحو 11 ألفا و825 طفلا وطفلة داخل مصر، بالإضافة إلى 123 طفلا داخل 122 أسرة خارج جمهورية مصر العربية.

شروط كفالة طفل يتيم

ووضعت وزارة التضامن العديد من الشروط لكفالة طفل يتيم تتمثل فيما يلى:

- يجب على الأسرة البديلة الكافلة عند تسلم الطفل محل الرعاية فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي، أو فتح دفتر توفير بمبلغ لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه أو إيداع هذا المبلغ في حساب الطفل حال وجود حساب أو دفتر توفير له، وتسلم الأسرة صورة ضوئية من إيصال الإيداع لإدارة الأسرة والطفولة بالمديرية التابع لها محل الإقامة.

- يكون للأب البديل الكافل أو الأم البديلة الكافلة «حامل كارنيه الأسر البديلة الكافلة» الولاية التعليمية على الطفل المكفول على أن تقوم الأسرة بإخطار الإدارة الاجتماعية سنويا بشهادة إثبات قيد من المدرسة الملتحق بها الطفل .

-أن تجتاز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.

- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين.

- أن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

- أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها.

- أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل - محل الرعاية - كل احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.

- أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.

- أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أوما يعادلها، ويجوز للجنة المحلية للأسر البديلة الإعفاء من هذا الشرط طبقاً لما يسفر عليه البحث الاجتماعي.

زيادة طلبات الأسر الكافلة بنسبة 17%

ولفتت وزارة التضامن الإجتماعى، أنه تم تفعيل إجراءات أكثر تيسيرًا على الأسر الكافلة تخص المستوى التعليمي والحالة الاجتماعية وإضافة لقب عائلة الأسر الكافلة للأطفال المكفولين لديها ، كما تمت إتاحة تقديم طلبات الكفالة إلكترونيًا على الموقع الرسمى للوزارة مما أدى إلى زيادة طلبات الأسر الكافلة بنسبة 17% وجاري التحقق من ملاءمة تلك الأسر لرعاية وحماية البنات.