مصدر دبلوماسي لـ«الوطن»: الضحايا المصريين في حريق غابات قبرص «مزارعون»

قالت مصادر دبلوماسية بسفارة مصر لدى قبرص، إن السفير محسن حمزة، متجه بصحبة طاقم من وزارة الداخلية القبرصية، بعد الحصول على التصاريح اللازمة لدخول منطقة الغابات التي اشتعلت فيها الحرائق، مشيرة إلى أن المنطقة مغلقة من قبل السلطات القبرصية.

وأضافت المصادر في اتصال هاتفي لـ«الوطن» من العاصمة القبرصية، نيقوسيا: «السفارة المصرية تبذل حاليا كل ما في وسعها لإنهاء إجراءات نقل جثث المتوفين المصريين للمستشفى، حيث أن السفير محسن حمزة أصر على اصطحاب طاقم من السفارة والذهاب إلى موقع الحرائق لمتابعة نقل الضحايا المصريين»، مشيرة إلى أنهم من المزارعين الذين يعملون في هذه المنطقة التي يكثر بها المصريين.

وتم العثور على أربعة قتلى بحريق هائل مستعر لليوم الثاني في قبرص وقد دمر مساحات من الغابات، ووصفه أحد المسؤولين القبرصيين بأنه «الأسوأ على الإطلاق» في تاريخ البلاد.

وأثر الحريق، الذي أججته الرياح القوية، على عشرة تجمعات سكنية على الأقل على مساحة 50 كيلومترا مربعا في سفوح سلسلة جبال ترودوس، وهي منطقة من غابات الصنوبر والشجيرات الكثيفة.

وتم العثور على الضحايا المصريين، قرب منطقة أودو الجبلية إلى الشمال من مدينتي ليماسول ولارنكا.

وقال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس «كل المؤشرات تشير إلى أنهم الأشخاص الأربعة المفقودون منذ أمس السبت».

وقالت المفوضية الأوروبية إن طائرات لمكافحة الحرائق غادرت اليونان للتصدي للنيران وإن إيطاليا تعتزم أيضا إرسال رجال إطفاء.

وأضافت المفوضية في بيان أن القمر الصناعي كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي جرى تفعيله أيضا لتقديم خرائط تقييم الأضرار للمناطق المتضررة.

ووصف مدير إدارة الغابات شارالامبوس ألكسندرو ما يحدث بأنه «أسوأ حريق غابات في تاريخ قبرص».