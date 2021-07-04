ميمي جمال عن عودتها للفن: كنت هشارك في «السيدة زينب» ورجعت في كلامي

أعلنت الفنانة ميمي جمال نيتها للعودة إلى التمثيل من جديد، بعد فترة كبيرة من الاعتزال، استغرقت ما يقرب من 5 سنوات بعد آخر أعمالها فيلم «لف ودوران» مع الفنان أحمد حلمي.

وانتشرت عدّة أخبار عن مشاركتها في مسلسل «السيدة زينب» مع سوسن بدر، وهو ما أكدته ميمي جمال، قائلة لـ «الوطن»، «كنت هشارك في المسلسل بس رجعت في كلامي، لاقيت الدور مش مناسب بالنسبة لي، والوسط الفني مختلف في الوقت الحالي ويجب اختيار الدور بعناية شديدة، ولكن أريد الرجوع إلى التمثيل مرة أخرى».

أسباب اعتزال ميمي جمال

وعن أسباب الاعتزال قالت ميمي جمال: «بعد وفاة زوجي الدنيا اسودت في وشي، وحسيت إني محتاجة وقت أقضيه مع أولادي وأحفادي، بعد أن قضيت عمري بالكامل في التصوير وخدمة الفن»، حيث قالت إنها بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى لم تكن تريد أن تمثل أو تشارك في أعمال فنية، ولكن عندما عرض عليها المشاركة في فيلم «لف ودوران» مع أحمد حلمي، وافقت، لأنها تحب «حلمي».

أخر أعمال الفنانة ميمي جمال

فيلم «لف ودوران» مع الفنان أحمد حلمي، وهو أول عمل سينمائي للكاتبة منة فوزي، أول فيلم سينمائي طويل لخالد مرعي منذ عام 2010 الذي شهد عرض فيلم «بلبل حيران»، ويعتبر التعاون الخامس بين المخرج خالد مرعي وأحمد حلمي بعد أفلام «آسف على الإزعاج، عسل أسود، بلبل حيران، 18 يوم».

تدور أحداث الفيلم حول «نور قباني» مرشد سياحي يذهب إلى شرم الشيخ مستغلًا عرض تقدمه الشركة لقضاء شهر العسل في سبيل مقابلة فتاة إيطالية تدعى «بيرلا»، وهناك يجدوا فتاة تدعى «ليلة» وتقيم في نفس الفيلا التي من المفترض أن يقيم فيها «نور» مع أسرته بنفس العرض الذي استغله «نور»، وتتحالف الأسرة مع ليلة ﻹفشال علاقته بـ«بيرلا».