ضبط 121 قضية مخدرات وتنفيذ 49470 حكما قضائيا

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط «50 قطعة سلاح ناري، بحوزة 46 متهما» وذلك على النحو التالي:

6 بنادق آلية.

9 بنادق خرطوش.

33 فرد محلي.

2 طبنجة.

123 طلقة مختلفة الأعيرة.

5 خزينة متنوعة.

156 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 49470 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

180 حكم جناية.

14888 حكم حبس جزئي.

2659 حكم حبس مستأنف.

24490 حكم غرامة.

7253 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضموا 21 متهما، ارتكبوا 9 حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 121 قضية مخدرات، بإجمالي عدد 132 متهم ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت «3٫875 كيلو جرام».

كمية من مخدر البانجو وزنت «16٫675 كيلو جرام».

كمية من مخدر الهيروين وزنت «1٫731 كيلو جرام».

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت «960 جراما».

كمية من مخدر الشابو وزنت «196 جراما».

كمية من مخدر البودر وزنت «684 جراما».

2329 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 18 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 18 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 240 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 21384 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.