نورا وجيه: المنصورة الجديدة أول مدينة ساحلية ذكية في الدلتا

قالت المهندسة نورا وجيه، معاون رئيس جهاز المنصورة الجديدة، مدير إدارة المشروعات، إن المرحلة الأولى من تصميمات المدينة راعت اختلاف الإسكان، بداية من «سكن لكل المصريين»، و«سكن مصر»، و«الإسكان جنة»، والفيلات بأنواعها المختلفة.

وأضافت المهندسة نوار وجيه خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن المنصورة الجديدة أول مدينة ساحلية ذكية في الدلتا، والمرحلة الأولى تنقسم إلى 4 مناطق، كل منطقة منها فيها الإسكان المختلف بطرقها الرئيسية، بعرض 25 و40 و60 متر.

وتابعت معاون رئيس جهاز المنصورة الجديدة، أن «سكن كل المصريين» يتضمن 58 عمارة، وبلغت نسبة الإنجاز فيها 85%، أما «سكن مصر» يتكون من 196 عمارة، بنسبة إنجاز 95%، أما «الإسكان جنة» تتكون من 468 عمارة، بنسبة إنجاز 98%، أما الفيلات جرى إنجاز 72% منها، و98% لإنشاءات الكورنيش.

وأوضحت مدير إدارة المشروعات، أن «محطة تحلية مياه البحر كانت تقدر بنحو 68 ألف متر مكعب في اليوم الواحد، وبدأنا في المرحلة الأولى بطاقة قدرها 40 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى محطة محولات طاقتها الإجمالية 500 ميجا فولت أمبير».

ولفتت المهندسة نورا وجيه، إلى أنه «لدينا شبكة صرف صحي وشبكة أخرى للأمطار على عكس ما هو معمول به في مختلف المحافظات المصرية التي تحتوي على شبكة واحدة للصرف الصحي والأمطار، وذلك سيقلل تكلفة المعالجة».