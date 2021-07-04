منها الضغوط النفسية والفشل في العمل.. 15 سببا لإدمان المخدرات

أوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ردا على الأسئلة الواردة للصندوق على موقعه الرسمي حول أسباب تعاطي المخدرات وإدمانها، أن هناك 15 سببا تدفع للتعاطي والإدمان، وهي:

1- ضعف الوازع الديني، وهو السبب الأهم، لأن وجود الوازع الديني لدى الإنسان هو أكبر وأقوى الموانع في وجه تعاطي المخدرات.

2- رفقاء السوء الذين يتعاطون المخدرات ويغرون غيرهم بتعاطيها.

3- سهولة الحصول على بعض أنواع المخدرات.

4- الاضطرابات النفسية والعاطفية.

5- الضغوط النفسية الناتجة عن المشاكل العائلية وعدم التوافق الأسري.

6- تزايد حالات الطلاق وما يتبعه من تفكك للأسرة وتشتيت لأبنائها.

7- الفشل في الدارسة أو العمل.

8- التعرض للإيذاء الشديد وخاصة الاعتداء الجنسي.

9- الفراغ وعدم ممارسة الهوايات المفيدة.

10- سوء استخدام العقاقير الطبية، فهناك بعض المرضى الذين تعطى لهم بعض الأدوية المسكنة للألم أو المهدئة فيتناولون منها أكثر مما هو مقرر لهم ومن ثم يقعون في إدمانها.

11- التربية الأسرية السيئة.

12- البطالة والصعوبات المالية.

13- رواج بعض المفاهيم الخاطئة عن بعض المخدرات واعتبار بعض المخدرات على أنها مواد غير مخدرة أو غير ضارة خلافاً للواقع.

14- حب الاستطلاع، حيث يقبل بعض الشباب على تعاطي المخدرات لأول مرة لمجرد التعرف والفضول، ثم تتبعها مرة ثانية وثالثة حتى يقع في الإدمان.

15- تعاطي أحد أفراد الأسرة، فالأبناء غالباً يسعون لتقليد أحد الوالدين أو الأقارب إذا كانوا من المتعاطين.

أعراض الإدمان

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن أعراض الإدمان النفسية تتمثل في سرعة الانفعال وعدم النوم، مع عدم القدرة على التركيز والاستيعاب والميل للاكتئاب.

وعن الأعراض الجسمانية للانسحاب من الإدمان، أشار الصندوق عبر موقعه الرسمي، إلى أنها تتمثل في همدان بالجسم مع الشعور بـ«النشر» في المفاصل والظهر، وضعف الشهية، وفي حالة إدمان الهيروين فإن الأعراض الجسمانية والنفسية تكون أشد، حيث يعاني المدمن من الإسهال والرشح، وقد يصل الأمر للهذيان والاختلاط العقلي فى حالة الإدمان لمدد طويلة على جرعات عالية من الهيروين.