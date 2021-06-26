في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. خطوات التقدم لمراكز علاج الإدمان

تحت شعار «شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ أرواح»، احتفلت وزارة التضامن الاجتماعي بأول دفعة من متعافي الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمطروح‪ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو.

وقالت نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه استفاد من خدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ما يقرب من (63 ألفا و450 مريض إدمان) خلال الستة أشهر الأولى من عام 2021.

وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» في ظل الخدمات المتنوعة والخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، الخدمات المجانية التي يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والخطوات التي يتبعها المريض حتى يتمكن من دخول المستشفى.

الخدمات التي يقدمها صندوق علاج الإدمان

يقدم الصندوق العديد من الخدمات المجانية وهي كالآتي:

العيادات الخارجية، لتشخيص وتحديد حالة المريض، والمتابعة بعد تمام الشفاء.

الحجز الداخلي، وهي تتم للحالات الصعبة.

العلاج، ويقدم الدواء اللازم للمرضي بشكل مجاني.

المتابعة الدورية والاستشارات النفسية.

خطوات الاستقبال داخل مراكز علاج الإدمان

إذا كان هناك شخص يعاني من الإدمان ويرغب في الحصول على المساعدة، فيجب أن يقوم بالاتصال بالخط الساخن 16023.

يبدأ العمل باستقبال الحالات المحولة من الخط الساخن بناءً على قائمة بأسماء المرضى الذين تم تسجيل أسمائهم قبل ذهابهم إلى المستشفى.

تبدأ جلسة الأخصائي النفسي بالخط الساخن بإجراء مقابلات مع المرضى، وملء استمارة الخط الساخن والقيام بإجراء مجموعة من الاختبارات والمقاييس النفسية تمهيداً لإعداد تقرير إكلينيكي عن الحالة (المرضى الجدد).

يعد جلسة الأخصائي جلسة مع الطبيب المعالج حيث يقوم بالكشف على المرضى، وعمل جلسات تحفيزية لهم ثم إعداد تقرير يتضمن تقييم إكلينيكي عن كل حالة.

يتابع الطبيب المعالج والأخصائي، الحالات القدامى، وفى نهاية اليوم يتم تحديد المرضى الذين سوف يتم علاجهم بالقسم الداخلي بالمستشفى وفقاً للمعايير المتبعة لاختيارهم بموجب خطاب تحويل صادر من الصندوق.

يتابع أخصائيو الخط الساخن بالمستشفيات، الإجراءات التي يحتاجها المرضى إلى أن يتم الانتهاء من الكشف فى العيادات الخارجية أو الحجز الداخلي.