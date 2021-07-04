9 امتيازات للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. تعرف عليها

تزامنًا مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد انتقال الحكومة والوزارات المختلفة للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة في الربع الأخير من العام الجاري، كشفت الحكومة عن عدد من المميزات لتشجيع الموظفين والمقدر عددهم 40 ألف موظف كمرحلة أولى.

مميزات الموطفين المنتقلين لـ العاصمة الإدارية

وتستعرض «الوطن» المميزات الممنوحة للموظفين المنتقلين للعمل في العاصمة الإدارية على النحو التالي:

1) خصصت الحكومة عددًا من الوحدات السكنية ضمن مشروع «سكن مصر» في مدينة بدر.

2) تصل مساحات الشقق إلى 118 مترًا، وتبعد نحو 7 كيلو مترًا عن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

3) تبلغ تكلفة الوحدة 675 ألف جنيه، تصل سعرها إلى 450 ألف بعد خصم تمن الأرض والمرافق.

4) يدفع الموظف 25% من قيمة الوحدة على تسهيلات، كما أن 75% يتم دفعها على أقساط ربع سنوية على مدار 7 سنوات ويتم تسديد القسط من بدل الانتقال الذي سوف تمنحه الحكومة إلى الموظف والذي يبلغ 2000 جنيه كحد أدنى.

5) في حال رفض الموظف الحصول على وحدة سكنية، يتم منحه حافزًا ماديًا موزع على 3 مستويات ويختلف باختلاف الدرجة الوظيفية «موظف عادي - موظف مدير عام - موظف رئيس قطاع أوررئيس هيئة»، على أن يكون الحد الأدنى للحافز 2000 جنيه.

6) يحصل الموظف على خصم 50% في اشتراك المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

7) المدينة مقامة على 93 فدانًا، وتضم مجمع حمامات سباحة، وصالة مغطاة، وملاعب كرة قدم وخماسي، وملاعب مكشوفة، وتنس، ومبنى اسكواش، بالإضافة إلى منطقة ألعاب أطفال و3 كافتيريات.

8) توفير شبكة أتوبيسات لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية تضم 16 حزمة.

9) تضم الحزمة الواحدة 192 أتوبيسًا بإجمالي 48 خطًا للانتقال من وإلى العاصمة، بالإضافة إلى تيسير خطوط نقل جماعي لربط مدينة بدر بمنطقة سكن الموظفين، فضلاً عن تنفيذ مشروعات أخرى مثل القطار المكهرب، والمونوريل.