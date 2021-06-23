رئيس مدينة بدر: اخترنا أقرب نقطة من العاصمة الإدارية لسكن الموظفين

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن المدينة سيسكن بها العاملون في العاصمة الإدارية لذا تم تمهيد الطرق من أجل استقبال الركاب الجديد، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تعبيد الطريق أمام سكن العاملين ويجرى سفلته حاليا وكذلك الطرق الموجودة في الحي الخامس أما الحي الخامس تم الانتهاء من أغلب الأعمال فيها وتوجد خطة للانتهاء منها قبل بدء تركيب محطات القطار الكهربائي.

وأوضح «محمود» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news» أمس الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن السكن الجديد في المدينة المخصص للعاملين بالعاصمة الإدارية يضم في مرحلته الأولى 9024 وحدة و376 عمارة مع تركيب جميع المرافق من غاز ومياه وكهرباء مع توفير 13 مبنى خدميا يضم مدارس وحضانات وأسواق تجارية وملاعب ووحدات صحية.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه يتم التواصل مع جهات التشغيل لتشغيل المباني مؤكدا أنه يتم العمل على 4704 وحدات خلال المرحلة الثانية للسكن وبدأ العمال العمل منذ شهر ونصف وسيتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال 15 شهر، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تم إنهاءها خلال سنة ونصف فقط وسط تحديات تركيب المرافق في أقرب مكان في بدر للعاصمة الإدارية حيث تبعد فقط عنها 10 كيلو مترات.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: «تم تركيب الغاز والكهرباء والمرافق في وقت سريع جدا عشان نستعد لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية».