نص كلمة شباب التنسيقية أمام مجلس الشيوخ: 30 يونيو أنقذت الوطن

ألقى النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، كلمة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم وقال: «أتقدم باسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تلك الثورة الخالدة التي أنقذت وطننا الغالي مصر، بعد محاولة اختطافه من عصابة إرهابية أرادت فرض مصالحها وأهداف تنظيمها الدولي على مقدرات الوطن».

وتابع «نجاتي»: «نحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو وننظر إليها بكل اعتزاز كونها أحد أهم مظاهر عظمة الشعب المصري الذي استدعى كل مخزون حضارته الممتدة عبر التاريخ لأكثر من 7 آلاف عام، ليثور على قوى الظلام التي ظنت عبثا أن بمقدورها أن تنال من الهوية المصرية العريقة، لتخرج الجماهير المصرية في ثورة 30 يونيو في كل أنحاء الوطن، لتكتمل لوحة عظيمة في كل شوارع وميادين البلاد بطوفان بشري هائل يهتف بصوت واحد: يسقط يسقط حكم المرشد، فلا حكم إلا لشعب مصر، ولا إرادة تعلو إرادة المصريين».

نجاتي: علينا أن نستلهم من روح 30 يونيو معاني الكفاح الوطني المخلص

وشدد «نجاتي»، في كلمته، على تأكيد نواب التنسيقية على أن انحياز القوات المسلحة لإرادة شعبها في 30 يونيو، جاء استكمالا لمسار تاريخي لدور القوات المسلحة الوطني، فهذا الجيش العظيم هو بيت الوطنية المصرية، وعمود خيمة الوطن، وحامي حمى أهلها، فقد حافظت القوات المسلحة على أمن الوطن بانحيازها لإرادة الشعب، فكان وقوف الشعب المصري بكل فئاته صفا واحدا خلف قواته المسلحة، التي بذلت كل غالٍ من شهدائها وشهداء الشرطة المصرية، للحفاظ على أمن مصر وسلامتها.

ووجه نواب التنسيقية التحية لتضحيات شهدائنا الأبرار، الذين قدموا ارواحهم الغالية للحفاظ علي مكتسبات تلك الثورة العظيمة في حرب كبيرة خاضها أبطال الوطن ضد الإرهاب.

وأكمل «نجاتي»: «ونحن على مشارف إطلاق الجمهورية الجديدة، علينا أن نستلهم من روح 30 يونيو معاني الكفاح الوطني المخلص، ونثق أن طريق البناء والإصلاح الذي انطلق منذ 8 أعوام سيستمر بجهود المخلصين من أبناء الوطن، وأنه لا بديل على استمرار بذل كل جهد من أجل استكمال ما بدأناه، وأنه لم تكن لتتحقق تلك الإنجازات إلا بالعمل والجهد ووحدة صف المصريين خلف قيادتهم الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فتحية لكل مخلص يعمل من أجل نهضة هذا الوطن في كل المجالات، وإننا على يقين بأن المستقبل زاهر بفضل سواعد المصريين واخلاص قيادتهم».