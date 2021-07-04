مصدر بـ«بنك مصر»: قبول جميع الطلاب المتقدمين للتدريب الصيفي «أون لاين»

في بشرى سارة للمتقدمين للتدريب الصيفي في بنك مصر، كشفت مصادر بالبنك، عن أن كل الطلاب الذين قاموا بتسجيل بياناتهم بنجاح، سيحصلون على التدريب «أون لاين».

جميع الطلاب يحصلون على شهادات اجتياز تدريب بنك مصر 2021

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إنه بالنسبة للاختبارات، فيجري احتساب النتيجة بناءً على الدرجات، والحصول على الشهادة لكل الطلبة الذين يجتازون مادة التدريب، كما يجري منح المتفوقين منهم مكافآت مالية، في نهاية التدريب.

وبنهاية يونيو الماضي، أغلق البنك باب تلقي طلبات التقديم في مشروع التدريب الصيفي 2021 «أون لاين»، حيث سبق له تفعيل مبادرة التدريب «أون لاين»، نظرا للظروف التي تمر بها مصر من تداعيات فيروس كورونا «COVID-19»، التي أدت بدورها لمنع أي تجمعات أو أنشطة تدريبية لفترة غير معلومة.

التدريب لطلاب كليات التجارة والهندسة والحاسبات والحقوق

وأتاح بنك مصر، التقديم في مشروع التدريب الصيفي 2021 «أون لاين» عبر التقديم إلكترونياً اعتباراً من 24 وحتى 30 يونيو الماضي، لطلاب كليات التجارة، الهندسة، الحاسبات، والحقوق، دون الخريجين، بموجب كارنيه الكلية المُدون لسنة القيد.

التسجيل على «السيستم» 11 يوليو الجاري

وأوضح مسؤول في بنك مصر، لـ«الوطن»، أنه سيجري رفع مواد علمية خاصة بمجال العمل المصرفي وبعض برامج التدريب المهاري على رابط إلكتروني حتى يتسنى للطلبة الاطلاع عليها ودراستها، قبل اختبارهم بعد انتهاء التدريب الصيفي.

واشترط بنك مصر، في المتقدم للتدريب الصيفي 2021، أن يكون مقيداً بالفرقة «الأولى -الثانية -الثالثة -الرابعة»، وللطلبة المقبولين بعد التسجيل يرجى الدخول على النظام من يوم 11-07-2021 إلى يوم 11-08-2021 للحصول على المواد العلمية.