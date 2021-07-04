12 باحثا يحصدون جوائز أفضل رسائل ماجستير ودكتوراه بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، موافقة مجلس الجامعة، في جلسته الأخيرة على اعتماد مبلغ 108 آلاف جنيه جوائز لـ12 باحثًا حصدوا جائزة أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه للعام الجامعي 2021/2020.

وأكد رئيس جامعة طنطا أن هذه الجائزة تأتي تطبيقا لإستراتيجية الجامعة في النهوض بالبحث العلمي وتشجيع الباحثين وبما يضمن الارتقاء بالتصنيف العالمي للجامعة.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أنه تم تخصيص جائزة قيمتها 10 آلاف جنيه، وشهادة تقدير لأفضل رسالة دكتوراه، و8 آلاف جنيه وشهادة تقدير لأفضل رسالة ماجستير يتم توزيعها مناصفة بين الباحث وهيئة الإشراف على الرسالة.

وأضاف نائب رئيس جامعة طنطا، أن الجائزة تشمل ثلاثة قطاعات: «القطاع الأول العلوم الطبية، والقطاع الثاني العلوم الإنسانية، والقطاع الثالث العلوم الأساسية والهندسية والزراعية».

وقد فاز بجائزة أفضل رسالة دكتوراه سالي محمد الشيخ المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم، ونانسي أحمد الشاعر المدرس بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة، وفي مجال القطاع الطبي فاز بالجائزة حسين محمد حمدي المدرس بقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب، وإنجي عبدالسميع الإخناوي المدرس بقسم الميكروبولوجيا الصيدلية بكلية الصيدلة، وفي مجال العلوم الإنسانية فاز مصطفى أحمد القاضي المدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة، وأحمد محمد قاعود الباحث بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق.

كما فاز بجائزة أفضل رسالة ماجستير إسلام سعيد الزيني المدرس المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وسمر سامي القفاص المدرس المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وفي مجال القطاع الطبي فازت بها سارة محمد حمودة المدرس المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة، وإيمان عبدالسميع محمود صيدلانية بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة، وفي مجال العلوم الإنسانية فازت بها لينا فاروق الجندي المدرس المساعد بقسم التاريخ بكلية الأداب، وسلوى محمد عبدالغني باحثة بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية.