فتاة الفستان.. كواليس واقعة في جامعة طنطا هزت «السوشيال ميديا»

أصبحت واقعة التنمر التي تعرضت لها حبيبة طارق، طالبة في كلية الآداب بجامعة طنطا، والمعروفة إعلاميا بـ«فتاة الفستان»، والتي تعرضت للتنمر من مراقبات الامتحان في كلية الآداب بسبب ملابسها، حديث منصات وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات، ومع بدء امتحانها اليوم يترقب المواطنون ما الذي سيحدث داخل اللجنة ومعها خلال التحقيق الذي دعا إليه رئيس الجامعة.

فتاة الفستان.. تؤدي امتحان أول مادة بعد واقعة التنمر

وتؤدي فتاة الفستان، حبيبة طارق، الطالبة بالفرقة الثانية في كلية الآداب بجامعة طنطا، اليوم، امتحان وهذه تعد أول مادة تحضرها بعد واقعة التنمر، التي تعرضت لها من مراقبات الامتحانات.

فتاة الفستان.. تؤدي الامتحان بصورة طبيعية

وكشفت مصادر داخل كلية الآداب بجامعة طنطا، عن أن فتاة الفستان، حبيبة طارق، تؤدي امتحانها بشكل طبيعي مثل أي طالبة وتم دخولها اللجنة في موعدها، ولا توجد أي إجراءات مختلفة عن الإجراءات المتبعة في سير عملية الامتحانات بشكل عام، ووسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

فتاة الفستان.. والد الطالبة يقدم شكوى لإدارة الجامعة

وقال طارق رمضان، والد فتاة الفستان، إنه سيقدم شكوى اليوم إلى عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، حول تعرض ابنته إلى التنمر على ملابسها والسخرية من قبل مراقبات الامتحان وأمن بوابات الكلية، مطالبًا بأخذ حق ابنته « فتاة الفستان» ومحاسبة المسؤولين عن تلك الواقعة، وإن ملابس ابنته مثل لبس أي فتاة وليس أول مرة تحضر به داخل الجامعة، وأن ملابسها ليست غريبة حتى تتعرض لك هذا التنمر والسخرية من قبل مراقبات الامتحانات في الكلية.

فتاة الفستان.. إحالة الواقعة للنيابة العامة

وقرر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إحالة واقعة فتاة الفستان، إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا حيالها.

وتهيب الجامعة بالجميع عدم التطرق للموضوع لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق واستبيان الحقائق كاملة.

فتاة الفستان.. «قومي المرأة» يشيد بقرار رئيس جامعة طنطا

وتلقى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اتصالاً هاتفياً من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، تم خلاله مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات من الجامعة بخصوص واقعة فتاة الفستان، طالبة كلية الأداب وما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام لشكوى الطالبة، وما أثارته عما تعرضت له من بعض مراقبي الامتحان يوم الثلاثاء الماضي بعد انتهاء مدة الامتحان.

وأكد رئيس الجامعة، خلال الاتصال، أن الواقعة سيتم إحالتها إلى مكتب النائب العام صباح اليوم للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما توجهت رئيسة القومي للمرأة، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة، بخالص الشكر للدكتور محمود ذكي على متابعته واقعة فتاة الفستان، وتحركه السريع وتحويله الملف بأكمله إلى مكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخطئين، معربةً عن استنكارها واستيائها الشديد مما تعرضت له الفتاة من أذي نفسي وأكدت أن مكتب شكاوى المرأة سيتواصل مع الفتاة صاحبة الواقعة من أجل تقديم المساندة والدعم القانوني لها.