جدول مواعيد قطارات الصعيد 2021.. 170 قطارا إضافيا بمناسبة عيد الأضحى

عقب إعلان هيئة سكك حديد مصر عن مواعيد القطارات الجديدة بمناسبة عيد اقتراب عيد الأضحى المبارك، أصبح جدول مواعيد قطارات الصعيد 2021، موضع بحث من قبل أهالي وجه قبلي، والذين يرغبون في معرفة مواعيد القطارات سواء المتجهة من محافظات الصعيد للقاهرة أو الأقاليم والعكس، وأعلنت هيئة سكك حديد مصر، عن إتاحة 170 قطارا إضافيا لأهالي الصعيد بمنالسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بدءًا من 13 يوليو الجاري وحتى نهاية الشهر.

وتستعرض«الوطن»، جدول مواعيد قطارات الصعيد 2021، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

جدول مواعيد قطارات الصعيد 2021.. «القاهرة - أسون»

ومن بين جدول مواعيد قطارات الصعيد 2021، اعتمدت الهيئة عددا من القطارات على خط «القاهرة - أسوان» مرورا بمحافظات الصعيد والعكس، حيث من المقرر تشغيل قطار مكيف رقم 1934من «القاهرة - أسوان»، حيث يقوم من القاهرة الساعة 20.10 يصل أسوان الساعة 08.45 اليوم التالي، وهو الموعد العادي، بينما بدءًا من 13 يوليو وحتى نهاية الشهر، سيجري تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1935 بين «أسوان - القاهرة» يقوم من أسوان الساعة 21.30 يصل القاهرة الساعة 10.30 اليوم التالي، ويتكون كل قطار من 3 عربات أولى مكيفة أسباني وعربة بوفية و6 عربات ثانية مكيفة أسباني.

ووفقا للهيئة فإنه سيجري تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1936 بين «القاهرة - أسوان»، حيث يقوم من القاهرة الساعة 23.15 يصل أسوان الساعة 12.00 اليوم التالي، كما سيتم يوم 14 يوليو وحتى نهاية الشهر تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1937 بين «أسوان - القاهرة» يقوم من أسوان الساعة 19.35 يصل القاهرة الساعة 07.55 اليوم التالي، وتشغيل القطار رقم 2012 مكيف «القاهرة - أسوان» من 17 لـ19 يوليو، وقطار 2013 مكيف «أسوان - القاهرة» خلال الفترة من 23 لـ25 يوليو.

جدول مواعيد قطارات الصعيد 2021.. قبل المواعيد الجديدة

وتستمر الهيئة في تسيير القطارات وفقا لجدول مواعيد قطارات الصعيد 2021، بشكل عادي بعدما أعلنت عنها في نهاية مايو الماضي، حتى يوم 13 يوليو المقبل، وهي المواعيد العادية.

جدول مواعيد قطارات الصعيد 2021.. القطار الروسي

فيما أعلنت الهيئة جدول مواعيد قطارات الصعيد 2021 والخاصة بالقطار الروسي، وذلك بدءًا من 13 يوليو وحتى نهاية الشهر، حيث سيجري تشغيل قطار روسي رقم 2202 بين «القاهرة - أسوان» ويقوم من القاهرة الساعة 09.10 يصل أسوان الساعة 23.05 ذات اليوم، وتشغيل قطار مخصوص روسي رقم 2203 بين أسوان - القاهرة يقوم من أسوان الساعة 08.50 يصل القاهرة الساعة 21.50 ذات اليوم.

كما تقرر أيضا تشغيل قطار مخصوص روسي رقم 2204 بين القاهرة - أسوان يقوم من القاهرة الساعة 00.45 يصل أسوان الساعة 13.35 ذات اليوم، كما سيتم خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 1 أغسطس تشغيل قطار مخصوص روسي رقم 2205 بين أسوان - القاهرة يقوم من أسوان الساعة 00.50 يصل القاهرة الساعة 15.00 ذات اليوم.