انطلاق أولى رحلات القطار الروسي الجديد من بيلا للقاهرة صباحا

انطلقت الرحلة الأولى للقطار الروسي الجديد الذي يحمل رقم 1175 من مدينة «بيلا» للقاهرة، في تمام الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، على أن تطلق رحلة الإياب من محطة قطار مصر في السابعة مساء عائدا لمدينة بيلا، ليقطع 183 كيلو متر بعدد محطات 18 محطة من بيلا للقاهرة.

وتبدأ رحلات القطار من محطة قطار بيلا ليقف في محطات «الكوم الطويل، سيدي غازي، المرابعين، كفر الشيخ، سخا، محلة موسى، نشرت، قلين ، الشين، قطور، ابشواي، سجين، محلة روح، قويسنا ،بنها،شبرا الخيمة ،القاهرة».

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن القطار سيسهل رحلات السفر من بيلا للقاهرة مروراً بالمحافظات التي سيقطعها طوال الرحلة ،مشيراً إلي أن القطار يستفيد منه عدد كبير من راغبي السفر، مؤكداً أن الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات،قرر تيسير قطار روسي جديد من بيلا للقاهرة، في زيارته الأخيرة للمحافظة، لتزيد رحلات القطار لرحلتين من المحافظة للقاهرة والعودة بدلاً من رحلة واحدة.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وجه مسؤولي هيئة السكك الحديدية بزيادة رحلتين يوميا للقطارات من القاهرة إلى كفر الشيخ والعكس صباحًا وعصرًا، لتقليل كثافة الركاب وتسهيل تنقلاتهم وعودتهم من وإلى كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال جولاته التفقدية، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها وزارة النقل في عدد من محافظات الدلتا والوجه البحري، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة الطرق الحالية.