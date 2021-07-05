الصحة تحدد فيتامينات مهمة لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا

قدمت وزارة الصحة والسكان روشتة وقائية يمكن اتباعها من قبل المواطنين لتفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا، وقالت الوزارة فى منشور توعى هناك مجموعة من الفيتامنيات التى تساعد في تقوية المناعة ضد فيروس كورونا، يأتى ذلك فى اطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق اهداف التنمية المستدامة والنهوض بالصحة العامة.

فيتامين سي

وقالت الوزارة فى منشورها الفيتامنيات التى تساعج في تقوية المناعة ضد فيروس كورونا تتمثل في فيتامين «سي» حيث يساعد في تقوية المناعة وهو موجود في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل الخضار كالفلفل الرومي والفواكة والجوافة والبرتقال واليوسفي.

واشارت الوزارة الى أهمية فيتامين «أ» الذي يعمل على تقوية مناعة الجسم وهو موجود في الجزر والقرع والبطاطا والطماطم، لافتة الى اهمية تقوية الجهاز المناعى لمواجهة فيروس كورونا باعتباره فيروس تنفسي.

ووجهت الوزارة رسالة هامة للمواطنين بشأن ارتداء الكمامات، وقالت لابد من ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل لحماية نفسك ومن حولك من الإصابة بفيروس كورونا، واشارت الى ضرورة المداومة على غسيل اليدين والحرص على التباعد الإجتماعى بمسافة لا تقل عن متر كلما أمكن.

وفي سياق متصل أكدت الوزارة أنه لكي يتم تعزيز الصحة النفسية للمواطنين لابد من التعود على الاستيقاظ مبكرا وكذلك النوم، لافتا الى اهمية تناول وجبات صحية فى اوقات منتظمة وتخصيص وقت للقيام بالأشياء التى تحبها، وممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على النظافة الشخصية.

وتواصل وزارة الصحة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات كافة، للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخري.

وناشدت الوزارة، المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات.